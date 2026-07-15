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Condenado a 6 años de cárcel por incendiar un edificio de Borriana (Castellón) con el fin de asesinar a dos personas

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis años de prisión a un hombre que causó un incendio en un edificio de Borriana (Castellón) para asesinar, sin conseguirlo, a dos personas con las que previamente había tenido una discusión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

El tribunal le ha declarado autor de dos delitos de asesinato con alevosía en grado de tentativa -castigados cada uno ellos con tres años de prisión- para los que aprecia la eximente incompleta de alteración psíquica porque el penado sufre una esquizofrenia que, unida al consumo de alcohol y drogas, limitaba sus capacidades intelectivas y volitivas sin llegar a anularlas por completo.

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De hecho, los magistrados han impuesto también al reo como medida de seguridad la obligación de someterse a un tratamiento adecuado a su enfermedad mental por un tiempo que no podrá exceder de seis años.

El suceso se produjo sobre las 8.30 horas del 7 de abril del pasado año, cuando el ahora condenado comenzó a discutir con otros dos hombres en la puerta de una finca de la localidad de Borriana.

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Tras abandonar el lugar, regresó a él y, "con ánimo de casuar la muerte de los otros dos hombres, o al menos debiendo prever la posibilidad de que ello ocurriría, prendió fuego a la vivienda desde el único punto de acceso natural a la misma", tal y como recoge la sentencia, que ha adquirido firmeza tras el acuerdo de conformidad suscrito entre la Fiscalía y la defensa en el juicio celebrado el pasado 29 de mayo.

El humo del incendio se propagó rápidamente por la planta baja y la única escalera del edificio que daba acceso a la calle, lo que impidió huir a los dos inquilinos, que tuvieron que ser rescatados por las fuerzas de seguridad después de que éstas rompieran una verja y accedieran al interior del inmueble.

Uno de los rescatados tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de La Plana de Vila-real para ser atendido por inhalación de humo, al igual que uno de los agentes de la Guardia Civil que intervino en la evacuación.

Además de las penas de prisión y de la sumisión al tratamiento médico, la Sección Primera de la Audiencia castellonense ha acordado en la sentencia prohibir al condenado acercarse o comunicarse por cualquier medio con los dos perjudicados durante cinco años.

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EuropaPress

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