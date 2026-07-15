Botín insta al youtuber Speed a abrir cuenta en Openbank en la grada del España-Francia

Madrid, 15 jul (EFE).- La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, animó este martes al creador de contenido estadounidense IShowSpeed, conocido como Speed, a abrir una cuenta en el banco online de la entidad, OpenBank, al que según trasladó, ofrece una rentabilidad del 4 % por los ahorros.

Durante la celebración de la semifinal del mundial entre España y Francia celebrada este martes en el estadio de Dallas (EE.UU.), Botín, junto con el presidente de Mercadona, Juan Roig, coincidieron en la grada con el youtuber estadounidense, que cuenta con millones de seguidores.

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En un vídeo que ha difundido la propia presidenta del Banco Santander puede verse cómo Botín trasladó al creador de contenido que su entidad es "como JPMorgan de Europa". Botín también presentó a Roig y calificó a Mercadona como "el Walmart de España".

Durante el encuentro, Botín animó al creador de contenido a abrir una cuenta en Openbank. "Mi banco aquí se llama Openbank y te ofrece un gran interés. Te pagamos un 4% por tus ahorros", dijo.

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La propia presidenta del Banco Santander, tras la repercusión que el vídeo ha tenido en redes sociales, también lo ha colgado en su cuenta oficial de Instagram bajo el título: "¡Qué partido! Y ojalá haya al menos un cliente más de Openbank". EFE