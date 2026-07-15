Espana agencias

Aragón activa el Es-Alert para la evacuación de Luesia (Zaragoza) por el incendio de Orés

Los vecinos de Ejea de los Caballeros están preparando un dispositivo de acogida para los evacuados

Guardar
Google icon
El incendio de Orés en Zaragoza (@IIFFAragon)
El incendio de Orés en Zaragoza (@IIFFAragon)

El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje Es-Alert al municipio de Luesia para su evacuación por la carretera de Sádaba a causa del incendio forestal declarado en Orés, en la comarca de las Cinco Villas zaragozanas, una evacuación que se suma a la de la propia localidad donde se ha iniciado el fuego y a la de Asín.

El fuego afecta a unas 200 hectáreas, según las primeras estimaciones, y el Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por incendios forestales a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil y ha pedido al Ejecutivo central la activación de la Unidad Militar de Emergencias para que colabore en las labores de extinción.

PUBLICIDAD

Tras el envío del ES-Alert para la evacuación preventiva de Luesia, se está habilitando un dispositivo de acogida en Ejea de los Caballeros para aquellas personas que lo necesiten.

Además, el incendio ha obligado a cortar la carretera A-1204, de los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín.

En las labores de extinción trabajan medios aéreos y terrestres del operativo Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ZaragozaIncendiosAragónSucesos EspañaSucesosÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mansión de 3 millones de euros que Anthony Gordon deja atrás para mudarse a Barcelona: una sauna con jacuzzi y un jardín protagonista

El futbolista, que se juega hoy el pase a la final en el Mundial, se trasladará a la Ciudad Condal con su mujer y su hijo

La mansión de 3 millones de euros que Anthony Gordon deja atrás para mudarse a Barcelona: una sauna con jacuzzi y un jardín protagonista

El pueblo donde mejor se come de la costa de Galicia, famoso por su albariño y su marisco: “Rodeado de montes y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural”

En plenas Rías Baixas, el pueblo marinero de Cambados destaca por ser uno de los puntos que lleva por bandera el vino en Galicia

El pueblo donde mejor se come de la costa de Galicia, famoso por su albariño y su marisco: “Rodeado de montes y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural”

Cómo hacer helado de cereza y yogur: la receta casera perfecta para el verano

Un alimento perfecto para combinar otros sabores a los tradicionales que conquista con su color y acidez

Cómo hacer helado de cereza y yogur: la receta casera perfecta para el verano

Pastel tradicional inglés de carne picada y puré de patata: una receta saciante, llena de sabor y con un contraste de texturas muy llamativo

Crujiente por fuera, cremoso por dentro y con un relleno muy sabroso, este plato se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la cocina inglesa

Pastel tradicional inglés de carne picada y puré de patata: una receta saciante, llena de sabor y con un contraste de texturas muy llamativo

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del periodista Diego Plaza a la extriunfita Verónica Romero o los actores Carla Nieto y Jorge Roelas

Los cuatro invitados estarán en el programa desde este miércoles 15 de julio y hasta el viernes 17

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del periodista Diego Plaza a la extriunfita Verónica Romero o los actores Carla Nieto y Jorge Roelas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

Begoña Gómez entrega en el juzgado los billetes de avión de su viaje al Reino Unido y reprocha al juez Peinado que le obligue a demostrar su inocencia

Un equipo de militares españoles desactiva los restos de un dron explosivo en Líbano que suponían todavía un riesgo

La presidenta del PSOE admite ante el juez que habló con Leire y que la remitió a Santos Cerdán: “Me dijo que era intrascendente”

ECONOMÍA

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

El precedente judicial que permite a madres y padres compatibilizar el permiso de lactancia y la excedencia por nacimiento en España

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Un trabajo penoso y peligroso: una iniciativa pide adelantar la edad de jubilación sin penalización para taxistas y conductores de autobús

DEPORTES

Los datos que elevan a Mikel Oyarzabal a estrella española: cinco goles en el Mundial y sexto goleador histórico de La Roja

Los datos que elevan a Mikel Oyarzabal a estrella española: cinco goles en el Mundial y sexto goleador histórico de La Roja

Tuchel rebaja la rivalidad con Argentina, ha estudiado a Messi y llega a la semifinal con el cruce de Bellingham: “La tensión ya es bastante grande”

España solo juega finales para ganarlas: solo una derrota en las seis que ha disputado

Infantino quiere convertir la final del Mundial 2026 en la nueva Super Bowl: 30 minutos de descanso y seis actuaciones

Inglaterra carga contra el árbitro elegido para pitar la semifinal contra Argentina: el mismo del España-Uruguay