Aragón activa el Es-Alert para la evacuación de Luesia (Zaragoza) por el incendio de Orés

El incendio de Orés en Zaragoza (@IIFFAragon)

El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje Es-Alert al municipio de Luesia para su evacuación por la carretera de Sádaba a causa del incendio forestal declarado en Orés, en la comarca de las Cinco Villas zaragozanas, una evacuación que se suma a la de la propia localidad donde se ha iniciado el fuego y a la de Asín.

El fuego afecta a unas 200 hectáreas, según las primeras estimaciones, y el Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por incendios forestales a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil y ha pedido al Ejecutivo central la activación de la Unidad Militar de Emergencias para que colabore en las labores de extinción.

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Tras el envío del ES-Alert para la evacuación preventiva de Luesia, se está habilitando un dispositivo de acogida en Ejea de los Caballeros para aquellas personas que lo necesiten.

Además, el incendio ha obligado a cortar la carretera A-1204, de los puntos kilométricos 13 y 22, entre Farasdués y Asín.

En las labores de extinción trabajan medios aéreos y terrestres del operativo Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

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(Con información de EFE)