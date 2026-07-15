Aagesen afirma que el audio cortado de la dana propagó un bulo que desprotegía y amenazaba

València, 15 jul (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha considerado "una buena noticia" que el juzgado haya imputado a un ex alto cargo del Gobierno valenciano por filtrar cortado un audio de la dana porque, ha dicho, "propagó un bulo que desprotegía a la población y amenazaba a los científicos".

"Recibo como buena noticia que este procedimiento siga", ha asegurado Aagesen respecto a la imputación del exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García por la filtración cortada de una llamada entre la Aemet y Emergencias de la Generalitat el día de la dana.

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La ministra, en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar este miércoles la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València, ha deseado que el procedimiento en marcha "llegue hasta el final" para saber "quién manipuló y quién difundió", y ha defendido que "la información siempre tiene que ser veraz".

"No se puede atacar a los profesionales", ha añadido Aagesen, quien ha advertido que la Aemet denunció algo "muy importante", que es "la manipulación de un audio donde había una predicción concreta y exacta".

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"Esa manipulación lo que hizo es propagar un bulo que desprotege a la población y amenaza a los científicos que nos protegen", ha valorado.

La ministra para la Transición Ecológica ha agradecido el trabajo que realiza la Aemet en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que le parece "importante que la demanda siga su curso".

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"No podemos aceptar esos bulos y esa desinformación alrededor de algo tan importante para la población", ha concluido. EFE

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