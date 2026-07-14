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Seis años y un mes para cada acusado de traficar con droga valorada en 200.000 euros

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Valladolid, 14 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a seis años y un mes de prisión a cada uno de los dos procesados por un delito de tráfico de drogas valoradas en más de 200.000 euros y que la Policía detectó en una mochila tirada en la cuneta tras realizar un control en la carretera N-620.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el fallo además condena a cada encausado, Jordi R.S. y Gonzalo T.M., al pago de una multa de 90.000 euros.

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La resolución considera probado que, sobre las 19:50 horas del 9 de abril de 2025, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Valladolid montaron un dispositivo estático de control en la Carretera Nacional 620 que fue levantado sobre las 20:13 horas.

Cuando los Policías recogieron los materiales del servicio, advirtieron en el lugar la presencia de una mochila que al comienzo del control no se encontraba allí.

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Comunicada la incidencia al jefe del dispositivo, el mismo procedió a su apertura encontrando en su interior, entre otras cosas, dos paquetes tipo ladrillo conteniendo sustancia pulverulenta, al parecer cocaína, con un peso de un kilogramo aproximadamente cada uno de ellos.

Barajó la posibilidad de la mochila hubiese sido arrojada por algún vehículo con la finalidad de eludir el control, por lo que los agentes la dejaron ya vacía en el mismo lugar, con un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones a la espera de que los responsables de haberla tirado regresasen a por ella.

Efectivamente, sobre las 21:20 horas hizo acto de presencia en el lugar una furgoneta que se detuvo en el punto exacto en el que se encontraba la mochila vacía, momento en el que salió del vehículo, que permanecía con el motor en marcha, el acusado Jordi R.S.

Este procesado estaba previamente concertado para recuperar la mochila y la sustancia que previamente habían arrojado, con el también acusado Gonzalo T.M, conociendo ambos el contenido.

Se acercó Jordi R.S. hacia el morral, en actitud acelerada y vigilante, y al agacharse a recogerla fue interceptado por uno de los policías que le detuvo.

También fue arrestado el otro procesado, que se encontraba en la furgoneta a la espera y en actitud vigilante.

La cocaína que contenía la bolsa estaba destinada a ser transmitida por los acusados a terceras personas a cambio de dinero, y hubiese alcanzado en el mercado ilícito un valor de 209.454,96 euros en su venta en gramos y de 76.656 euros en su venta en kilogramos, sostiene el tribunal.

En el juicio, en el que el fiscal pidió ocho años de cárcel y las defensas la absolución, los procesados mantuvieron que la mochila no era suya y que fue uno de ellos el que, al pasar por el control policial, vio cómo, desde un vehículo que le precedía, alguien tiró un objeto a la calzada y, al pasar por ese punto, observó que era una mochila.

Según su versión, el encausado que vio la mochila llamó entonces al otro acusado para ir a buscar el objeto pensando que podía contener dinero en función de una noticia que se divulgó hace años de un bulto hallado en un control policial que contenía una elevada cantidad de dinero. EFE

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