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Varios muertos y seis desaparecidos en un incendio de un edificio en Bruselas: las víctimas quedaron atrapadas en los ascensores

En el momento del incendio, más de 200 trabajadores se encontraban en el edificio

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Personal de emergencia enlos alrededores del edificio en obras donde se ha declarado un incendio este martes en Bruselas.
Personal de emergencia enlos alrededores del edificio en obras donde se ha declarado un incendio este martes en Bruselas. (REUTERS/Yves Herman)

Un incendio declarado este martes en un edificio en obras del centro de Bruselas (Bélgica) ha provocado la muerte de “varias personas” que se encontraban atrapadas en un ascensor y la desaparición de, por lo menos, otras seis, según ha confirmado la Fiscalía de Trabajo belga.

“Los bomberos lograron encontrar una pequeña abertura en uno de estos ascensores y allí descubrimos a varias víctimas. Aún no sabemos con exactitud cuántas personas hay. Podrían ser las seis personas desaparecidas, pero también podría haber más en otro ascensor o en otro lugar”, ha expresado a los medios locales Brecht Speybrouck, portavoz de la Fiscalía de Trabajo de Bélgica.

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En el centro de Bruselas, los servicios de emergencia se han movilizado tras declararse un incendio en un edificio.

Las labores de búsqueda continúan en estos momentos. Se baraja la posibilidad de que los desaparecidos se encuentren en un segundo ascensor, al que los bomberos todavía no han podido acceder. El fuego, del que todavía se desconocen las causas, comenzó este martes en la segunda planta del edificio. Pese a que se logró extinguir este pequeño foco, las llamas lograron extenderse por el hueco del ascensor, lo que terminó afectando a su estructura.

Más de 200 trabajadores en el edificio: “Es un drama”

Equipos de emergencias en los alrededores del edificio Oxy, de Bruselas, tras el incendio declarado este martes.
Equipos de emergencias en los alrededores del edificio Oxy, de Bruselas, tras el incendio declarado este martes. (REUTERS/Yves Herman)

El edificio, ubicado cerca de la céntrica plaza de Brouckère, está actualmente acometiendo unas obras para convertirse en un complejo con restaurantes, oficinas, un hotel y apartamentos de lujo. En el momento del incidente, había más de 200 trabajadores en su interior, la mayoría desalojados antes de que se propagase el fuego por los ascensores.

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Por el momento, se han localizado varios muertos dentro de uno de los ascensores, que podrían tratarse de los seis desaparecidos del suceso. Otras dos personas han sido trasladadas al hospital militar Neder-over-Heemeek con quemaduras. Además, un bombero ha tenido que ser atendido en el lugar de los hechos por hipertermia.

“Es un drama que nos toca profundamente”, ha lamentado el alcalde de la ciudad, Philippe Close. “Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y seres queridos, así como con los heridos y los trabajadores que se encontraban en el edificio”, ha agregado. El edil ha agradecido la labor de los bomberos y equipos de emergencias, que “han realizado un trabajo excepcional”.

Los empleados afectados han sido alojados temporalmente en el centro administrativo de la ciudad, Brucity, según Le Soir. “Seguiremos brindándoles apoyo durante el tiempo que sea necesario. La ciudad de Bruselas mantiene su compromiso de ayudar y apoyar a todos los afectados”, ha asegurado Close.

*Noticia en ampliación

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