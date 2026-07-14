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Minuto de silencio en el décimo aniversario del atentado de Niza

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Arlington (EE.UU:), 14 jul (EFE).- Los prolegómenos de la semifinal del Mundial que disputan en el AT&T de Arlington las selecciones de Francia y España han estado marcados por el minuto de silencio que se ha guardado en memoria de las víctimas del atentado terrorista de Niza, del que hoy se cumplen diez años.

Justo antes del pitido inicial, con ambos equipos formados en el círculo central sobre el terreno de juego, las pantallas mostraron un corazón formado con los nombres de las 86 víctimas mortales del atentado y se guardaron unos instantes de silencio.

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El 14 de julio de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel arrolló durante casi dos kilómetros a la multitud que acababa de asistir a los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional francesa, al volante de un camión de 19 toneladas. El terrorista dejó tras de sí una ciudad golpeada, familias destrozadas y miles de personas traumatizadas antes de ser abatido por la policía.

Entre los 86 fallecidos había 15 niños, personas de todas las edades y nacionalidades. Las víctimas procedían de 19 países y el ataque convirtió para siempre la celebración del 14 de julio en Francia en una fecha de duelo.

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El gobierno francés había pedido a la FIFA, a través de su federación, que se guardase un minuto de silencio antes de la semifinal. "Agradezco al presidente de la FIFA por responder a la petición de Francia y de todo el pueblo francés movilizado. Jamás lo olvidaremos”, publicó el presidente Emmanuel Macron en su cuenta de X.

Según comunicó la Federación Española, el minuto de silencio también se guardó por el fallecimiento del exjeque Hamad bin Khalifa Al Thani, que fue emir de Catar desde 1995 hasta su abdicación en 2013. EFE

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