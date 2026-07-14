Los incendios en España evolucionan favorablemente, pero aparecen nuevos fuegos

Madrid, 14 jul (EFE).- Los incendios declarados en España durante los últimos días continúan evolucionando favorablemente, pero los dispositivos de extinción se mantienen atentos a cualquier cambio y ya trabajan en nuevos fuegos registrados en las provincias de Granada, Barcelona y Valladolid.

En el incendio de Los Gallardos (Almería), que causó 13 víctimas mortales y se mantiene controlado desde este lunes, los servicios de extinción siguen refrescando el terreno afectado y evaluando que no haya ningún tipo de rebrote.

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Paralelamente, se trabaja en nuevos fuegos en la localidad barcelonesa de Rubió, que ya ha calcinado 25 hectáreas, en Alquife (Granada), donde se trabaja por tierra y aire, y en Íscar (Valladolid).

En el Consejo de Ministros de este martes se ha presentado un informe elaborado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior sobre el incendio de Los Gallardos.

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El documento señala que está "entre los tres incendios forestales más graves de la historia de España por número de víctimas y el más mortífero registrado en Andalucía".

Las primeras estimaciones sitúan la superficie afectada en torno a las 7.000 hectáreas y ha dañado masa forestal mediterránea, matorral y monte bajo, fauna silvestre, terrenos agrícolas y también caminos forestales, ha dicho la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior

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El embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, ha agradecido este martes la "excelente colaboración" de las autoridades y ha elogiado la "humanidad" de la sociedad y los equipos de emergencia españoles frente a la tragedia, con víctimas británicas.

Una humanidad que también ha elogiado el Obispado de Almería, que ha recogido los testimonios de los sacerdotes de la zona que permanecieron en primera línea de la emergencia para ofrecer ayuda material y consuelo espiritual.

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Las parroquias y sus responsables se pusieron a entera disposición de los ayuntamientos, Bomberos y Cruz Roja, colaborando desde la asistencia en las evacuaciones hasta la preparación de bocadillos de madrugada para los afectados y los equipos de extinción.

"La Iglesia ha sido uno más entre tantos vecinos que se volcaron con una solidaridad extraordinaria", ha destacado el párroco del municipio costero de Garrucha, José María Parra.

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Más de 120 efectivos de los Bomberos de la Generalitat, con 50 dotaciones, 14 de ellas aéreas, luchan contra un incendio forestal en Rubió (Barcelona), que, según los primeros datos provisionales de los Agentes Rurales, afecta a unas 25 hectáreas.

Aunque el fuego ha comenzado a quemar con mucha intensidad y ha alcanzado colinas, en la zona descendente presenta menos fuerza y tampoco ha tenido capacidad de lanzar focos secundarios a larga distancia, lo que frena su avance.

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En el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona), activo desde el pasado domingo, los Bomberos de la Generalitat lo han dado por controlado, aunque mantienen 19 dotaciones en la zona, según han informado en la red social X.

El fuego estaba estabilizado desde ayer a las 19:30 horas y ha afectado a una superficie de 154 hectáreas, la mayor parte de terreno forestal.

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El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este martes dos medios aéreos en apoyo a los terrestres para combatir un fuego declarado en un paraje de Alquife (Granada).

Según fuentes del Infoca, el incendio forestal se ha declarado en un paraje conocido como Vega de Alquife de este municipio de la comarca de Guadix de unos 550 vecinos, aunque no hay información de su alcance.

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La Junta de Castilla y León ha declarado este martes el Índice de Gravedad Potencial 2 en un incendio originado en torno al castillo de Íscar (Valladolid), cercano al núcleo de población, aunque este ya no corre peligro.

Ante el avance rápido de las llamas, la Guardia Civil desalojó a tres bloques de pisos, de unas cuarenta viviendas, por la proximidad del fuego y el denso humo de esta zona de pinares, aunque fuentes policiales han informado de que estas personas ya han regresado a sus hogares ante el control de ese foco del incendio.

También está controlado el incendio que se declaró el lunes en el término municipal de Tariego de Cerrato (Palencia), calificado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.

El incendio forestal registrado en los municipios coruñeses de Vimianzo y Laxe ha quedado extinguido este martes, mientras que el de Ribas de Sil, en la Ribeira Sacra lucense, está estabilizado desde la pasada tarde, según ha informado la Consellería gallega de Medio Rural.

El fuego de Vimianzo-Laxe ha afectado finalmente a una superficie total de 228,58 hectáreas, de las cuales 177,8 fueron de monte arbolado y las restantes, 50,78, de raso.

En cuanto al incendio de la parroquia de Soutordei, en Ribas de Sil, permanece estabilizado desde este lunes después de haber calcinado más de 180 hectáreas de superficie. EFE