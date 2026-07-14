El Palau Blaugrana será la sede de la Supercopa los días 5 y 6 de septiembre

Redacción deportes, 14 jul (EFE).-El Palau Blaugrana será la sede de la XXXVII edición de la Supercopa de España masculina de fútbol sala, que se disputará los días 5 y 6 de septiembre de 2026 y marcará el inicio oficial de la temporada 2026/27 en la máxima categoría del fútbol sala español.

El pabellón barcelonés acogerá por primera vez la fase final de este prestigioso torneo, en el que competirán el Barça, Jaén Paraíso Interior FS, ElPozo Murcia Costa Cálida e Illes Balears Palma Futsal por el primer título del nuevo curso.

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La Real Federación Española de Fútbol confirmó este martes la designación del Palau Blaugrana como escenario de una competición que, a diferencia de las últimas temporadas, recupera su condición de torneo inaugural del calendario, abriendo la campaña antes del comienzo de la Liga y coronando al primer campeón del ejercicio 2026/27.

El Barça ejercerá como anfitrión tras conquistar el campeonato de Liga, mientras que el Jaén Paraíso Interior FS accede como campeón de la Copa de España y de la Copa del Rey. Completan el cartel ElPozo Murcia Costa Cálida, segundo clasificado de la Liga regular, e Illes Balears Palma Futsal, tercer clasificado de la competición liguera.

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La principal ausencia será la del Jimbee Cartagena Costa Cálida, vigente campeón del torneo y dominador de las tres últimas ediciones. El conjunto cartagenero levantó el trofeo de forma consecutiva en 2024, 2025 y 2026, pero no logró clasificarse para la edición de 2026 al no cumplir ninguno de los criterios deportivos establecidos para el acceso.

En cuanto al palmarés de los participantes, ElPozo Murcia es el club con mayor número de Supercopas entre los cuatro aspirantes, con seis títulos, seguido por el Barça, que acumula cuatro conquistas. Jaén Paraíso Interior buscará añadir por primera vez este trofeo a su palmarés, mientras que Palma Futsal tratará de estrenar su historial en la competición.

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La elección del Palau Blaugrana supone además un nuevo impulso para un recinto con una larga tradición en el deporte español, pero que hasta ahora no había albergado una fase final de la Supercopa de España de fútbol sala masculina.

El pabellón azulgrana reunirá durante dos jornadas a los cuatro mejores equipos clasificados según los criterios deportivos fijados por la RFEF para decidir al primer campeón de la temporada. EFE

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