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Controlado el incendio forestal de Ribas de Sil (Lugo)

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Lugo, 14 jul (EFE).- La Consellería de Medio Rural ha dado por controlado a las 19:47 horas de este martes el incendio forestal que quemó una superficie de 180 hectáreas, según las estimaciones provisionales, en Ribas de Sil (Lugo).

Allí han trabajado, de manera acumulada, ocho técnicos, 42 agentes, 61 brigadas, 45 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.

Medio Rural solo informa en Galicia de aquellos incendios que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada.

Está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales, además de otro de carácter anónimo para denunciar posible actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085. EFE

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jrr/am/acm

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