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Reclaman la detención en Venezuela del etarra Olalde tras ser localizado por el terremoto

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Vitoria, 13 jul (EFE).- La asociación Dignidad y Justicia ha interpuesto una querella, que ha sido admitida a trámite, en la que reclama la detención del miembro de ETA Luis María Olalde, 'Txistu', después de que se haya conocido su paradero al ser rescatado de un edificio de Caracas tras el terremoto del 25 de junio.

Esta asociación ha reclamado a la Audiencia Nacional que emita una resolución fundada que acuerde la "búsqueda, localización, captura y detención internacional con fines de extradición" de Olalde, a quien acusa en la querella de participar en un atentado cometido por el comando Urola en 1978 en el que fueron asesinados tres guardias civiles.

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Un auto emitido el pasado 7 de julio por el magistrado Santiago Pedraz, de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, al que ha tenido acceso EFE, ha admitido a trámite la querella de Dignidad y Justicia y ha aceptado su personación como acusación popular.

En la querella se recuerda que Olalde huyó a Venezuela en 1979 "para sustraerse a la acción de la justicia" y que el pasado 25 de junio la asociación denunciante "tuvo conocimiento de que el querellado fue rescatado entre los escombros de un edificio en el que residía junto a su esposa, en el barrio caraqueño de San Bernardino".

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El 25 de junio se conoció el fallecimiento en el terremoto de una mujer de origen vasco, Alazne Solabarrieta, nieta del ex alcalde de Ondarroa durante la Segunda República José María Solabarrieta, quien se vio obligado a emigrar junto a su familia a Venezuela durante el Franquismo.

También se informó de que su marido, Luis Olalde Quintela, había sido rescatado con vida.

Olalde contaba con causas judiciales abiertas contra él por la justicia española, aunque sus abogados habían reclamado la prescripción de los delitos.

Precisamente el pasado 25 de junio, el magistrado Francisco de Jorge dictó un auto en el que acordaba rechazar los argumentos de la defensa de Olalde y "mantener activa la orden de requisitoria internacional" contra el miembro de ETA. EFE

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