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Otro incendio con riesgo amenaza al Bierzo (León) en Guímara

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(Actualiza con nuevos datos)

Valladolid/Ponferrada, 13 jul (EFE).- Otro incendio forestal con índice de riesgo potencial uno, porque se pueden tardar más de doce horas en estabilizarlo, amenaza al Bierzo en Guímara, en una comarca leonesa donde sigue en ese mismo nivel de peligrosidad otro fuego en Caboalles de Arriba.

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Los datos de Medio Ambiente de la Junta a través del servicio INFOCAl indican que ese incendio, cuyas causas se desconocen, comenzó a las 22.40 horas de ayer domingo.

Trabajan en la zona varios medios terrestres con el fin de poder controlarlo.

Los trabajos desarrollados durante la noche por los medios desplazados al lugar no han logrado estabilizar el incendio, lo que ha motivado el incremento del nivel de gravedad a las 08.02 horas.

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En las labores de extinción trabajan dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una autobomba y dos bulldózer, además de los medios movilizados desde el inicio del incendio para tratar de contener el avance de las llamas.

El incendio mantiene en alerta a los vecinos de Guímara, una pequeña localidad situada en la montaña de la comarca berciana, mientras los equipos de extinción continúan centrados en evitar la propagación del fuego y lograr su estabilización.

Sigue en ese mismo riesgo potencial uno el incendio que provocó un rayo en Caboalles, en el municipio de Villablino, que se declaró en la tarde del pasado 7 de julio y, en el que desde entonces, han participado 66 medios en las labores de extinción, con una docena asignados en este momento, entre ellos cuatro cuadrillas y una BRIF.

Y continúan activos en León, los incendios de Canseco, originado también por un rayo el pasado 8 de julio, en la comarca leonesa de La Robla, en el que han intervenido hasta ahora 52 medios; y el de Vanidodes, en la comarca de la Cepeda, cuya causa se investiga.

Los de Ribota de Sajambre, en Riaño, y Navatejera, en Villaquilambre, también en León, siguen estabilizados.EFE

mig-mr/cc

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