La final de Wimbledon da a Zverev el segundo puesto del 'ranking' ATP que pierde Alcaraz

Madrid, 13 jul (EFE).- El alemán Alexander Zverev asciende a la segunda posición en la clasificación de la ATP tras llegar a la final en Wimbledon, mientras que el español Carlos Alcaraz baja al tercer puesto debido a su lesión que le ha impedido participar en los últimos torneos, incluido el londinense.

El tenista alemán sumó 1.290 puntos consiguiendo un total de 8.480, tras disputar la final del tercer Grand Slam de la temporada el domingo con el número uno, el italiano Jannik Sinner (13.450), lo que le sirvió para colocarse por delante del español, que ahora cuenta con 8.160 puntos.

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Sinner buscaba ganar su quinto Grand Slam y Zverev trataba de conseguir su segundo gran título después de Roland Garros 2026, un objetivo que finalmente consiguió el italiano a pesar de perder el primer set en la pista central del All England Club (6-7, 7-6, 6-3, 6-4).

Alcaraz renunció a su participación en Wimbledon por la lesión en el cartílago de su muñeca derecha, que arrastra desde que en abril tuviese que abandonar el Torneo Conde de Godó, en Barcelona, provocando también su baja en el Mutua Madrid Open, en mayo, y más tarde en las pistas de tierra batida de Roland Garros, en París.

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El australiano Alex de Miñaur (4.110 puntos), el serbio Novak Djokovic (3.760), el ruso Daniil Medvedev (3.670) y el italiano Flavio Cobolli (3.460) ascienden un puesto en la clasificación, y se sitúan en la quinta, séptima, octava y novena posición, respectivamente.

El canadiense Felix Auger-Allassime (4.740) se mantiene en la cuarta posición, mientras que el estadounidense Ben Shelton (3.770) desciende un puesto situándose en sexto lugar y su compatriota Taylor Fritz (3.365) baja tres puestos cerrando el top diez mundial.

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En cuanto a los españoles, el mejor situado es el malagueño Alejandro Davidovich (2.160 puntos), vigésimo tras ascender tres lugares, seguido del madrileño Rafael Jódar (1.927), que ocupa la posición 25; mientras que el mallorquín Jaume Munar (1.075) mantiene el puesto 44.

El madrileño Martín Landaluce (920) desciende dos posiciones, quedándose en el lugar 62; el asturiano Pablo Carreño (884) escala seis puestos situándose el 65; y el madrileño Daniel Mérida (750) sube dos posiciones, colocándose en el puesto 82. EFE

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