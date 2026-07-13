La Bolsa española abre con caída del 0,46 % al recrudecerse la tensión en Oriente Medio

Madrid, 13 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto con una caída del 0,46 % al recrudecerse este fin de semana la tensión en Irán con nuevos ataques recíprocos entre este país y EE.UU. entre informaciones contradictorias sobre la apertura del estrecho de Ormuz y la consecuente alza del crudo.

En la apertura del mercado, el principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, resta 93 puntos, el 0,46 %, y se sitúa en 19.296.1 puntos, con el precio del barril de brent subiendo un 3,7 %, hasta 78,8 dólares.

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Los valores que más ceden en los primeros compases de sesión son IAG, el 1,81 %, ArcelorMittal, el 1,69 %, Logista, el 1,53 %, y ACS, el 1,25 %, mientras que Repsol se beneficia con el alza del petróleo y sube un 1,77 %. EFE

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