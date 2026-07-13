Illa ve a la militancia del PSOE decepcionada con la corrupción pero contenta con reacción

Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha subrayado este lunes que la militancia socialista está "decepcionada" por los casos de corrupción en el partido, pero "contenta" con la reacción de la formación para evitar que estos comportamientos se puedan repetir.

En una nueva edición, la quinta, de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, Illa ha dicho que habla con los militantes socialistas y que estos son quienes tienen "más clarividencia" y ven con "más perspectiva" estos casos.

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Asimismo, ha considerado que la militancia está "indignada con lo que está ocurriendo en España", donde a su juicio la oposición presenta una situación de país "contraria a la realidad".

"Todo para derribar al Gobierno", ha criticado al tiempo que ha exigido al PP llevar a cabo una oposición responsable.

Preguntado por la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que la situación no es "agradable" para el partido, pero ha dejado claro que la formación no se ha quedado "huérfana" de referentes porque tiene 142 años de historia.

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Ha incidido en que Zapatero, con quien habla y seguirá hablando según ha dicho, tiene derecho a defenderse y ha pedido que se respete su presunción de inocencia.

También ha dicho que si los actos del caso Leire se muestran probados los condenará y ha asegurado que estos comportamientos no forman parte de la forma de trabajar del PSOE ni el PSC. EFE

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