Feijóo viaja hoy Almería tras el devastador incendio de Los Gallardos

Madrid, 10 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará este lunes hasta Almería, donde mantendrá un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el devastador incendio de Los Gallardos.

La visita, que efectuará esta misma mañana, le permitirá conocer de primera mano la situación generada por el incendio, que ha causado la muerte a 13 personas y ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas.

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Fuentes del PP han asegurado que la reunión del Comité de Dirección se mantiene, aunque será más corta de lo habitual, así como la rueda de prensa del portavoz, Borja Sémper. EFE