Elma Saiz espera que se haga justicia con Begoña Gómez frente a una "instrucción errática"

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 13 jul (EFE).- La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha manifestado este lunes que espera que la Audiencia Provincial de Madrid "haga justicia" con Begoña Gómez, esposa del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, frente a una "instrucción errática" del juez Juan Carlos Peinado

El magistrado dictó el pasado 11 de abril un auto en el que cerró la instrucción y mantuvo su decisión de juzgar mediante jurado a Begoña Gómez y a otros dos procesados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

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Este lunes, la Audiencia Provincial de Madrid empieza a deliberar, entre otros aspectos de la causa, sobre el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez.

Antes de participar en un curso de verano de la Universidad Complutense sobre inmigración en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Elma Saiz ha sido preguntada por los periodistas qué espera de la Audiencia.

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"Lo que esperamos es que la justicia haga justicia pues hemos visto una instrucción errática y la propia Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez", se ha limitado a comentar la también ministra de Inclusión, Seguridad Sociales y Migraciones. EFE