Detenidos por enterrar en Barcelona 46.000 toneladas de basura procedente de Francia

Barcelona, 13 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por enterrar de manera irregular en la provincia de Barcelona hasta 46.000 toneladas de basura procedente de Francia, que incluía residuos peligrosos.

Los cuatro detenidos, de edades comprendidas entre 39 y 60 años, están acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según informa este lunes el instituto armado.

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Esta trama criminal asentada en la provincia de Barcelona introducía en España residuos urbanos e industriales procedentes de Francia con documentación falsa, y los vertía de forma irregular, sin adoptar medidas de seguridad, en suelos agrícolas o vertederos no acondicionados.

La basura vertida incluía residuos peligrosos, como hidrocarburos o metales pesados, por lo que un informe técnico deberá valorar el riesgo generado por este grupo criminal sobre el medio ambiente y las personas.

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Con la documentación falsa, los investigados evitaban los controles asociados al traslado internacional de residuos y eludían el pago de los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública española.

Además, se ahorraban los costes de depósito y el canon exigido en Francia, donde la fiscalidad ambiental aplicable a este tipo de residuos es más elevada.

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Una vez en España, los residuos eran vertidos de forma irregular y sin adoptar las obligatorias medidas de seguridad, generando un riesgo para el medio ambiente y las personas.

Parte de los residuos eran enterrados de forma clandestina en suelos agrícolas situados principalmente en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y otra parte era enviada a cuatro vertederos de residuos inertes y tres vertederos de residuos no peligrosos, donde los materiales, plásticos, maderas o envases, eran mezclados con tierra.

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La investigación comenzó en el año 2022, cuando la Guardia Civil inició inspecciones en una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas de grandes obras.

Posteriormente, el instituto armado detectó la entrada de residuos de gestores ubicados en Francia.

La operación fue desarrollada conjuntamente entre Francia y España mediante un despliegue coordinado en el sureste del país vecino y en Cataluña los días 23 y 24 de junio.

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En este dispositivo participaron más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol, que prestó apoyo personal, tecnológico y de información.

En la provincia de Barcelona se realizaron tres registros en domicilios y empresas situadas en Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires, y uno en un domicilio en la provincia de Girona.

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Durante estas actuaciones se intervino abundante documentación, archivos contables, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y ordenadores, cuyo análisis permitirá determinar el alcance real de la actividad investigada.

La Guardia Civil detuvo a dos hombres de 39 y 70 años, de nacionalidad española y francesa, y a dos mujeres de 62 y 66 años, de nacionalidad española e italiana.

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La sección de Instrucción número 6 del Tribunal de Instancia de Martorell se ha hecho cargo del caso. EFE

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