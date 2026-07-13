Compone una fanfarria sinfónica para la selección española ante el partido contra Francia

Málaga, 13 jul (EFE).- El director de orquesta y compositor español de origen ruso Yuri Chugúyev ha compuesto una fanfarria sinfónica especial para la selección española ante la semifinal del Mundial de fútbol en la que se medirá este martes a Francia.

Chugúyev, residente en Málaga desde hace más de 35 años, ha creado esta pieza para darle "ánimos" al combinado nacional en esta "eliminatoria de máxima trascendencia", ha explicado a EFE.

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La fanfarria ha sido diseñada para "plasmar con toda la fuerza y el temperamento de la orquestación sinfónica el coraje y la unidad en torno a este partido de infarto", ha señalado.

La letra de la pieza es: Españoles, españoles/ Ganadores, campeones/ Es la roja, equipo ganador/ Es la roja, deporte y unión/ Todos juntos a la lucha/ Por la gloria del fútbol/ Es la roja, equipo ganador/ Es la roja, deporte y unión/ Con coraje y pasión/ Seguimos al corazón/ España / Olé.

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Este tributo musical al deporte nacional no se limitará exclusivamente a la Copa del Mundo, sino que pasará a integrarse de manera permanente en el repertorio del espectáculo 'España, Fantasía Sinfónica'.

Este espectáculo escénico, que fusiona la orquesta sinfónica, el cante lírico, la guitarra clásica, la danza del ballet flamenco y las proyecciones visuales del patrimonio y los monumentos más representativos de España, incorpora así una nueva página a su recorrido.

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Tras su estreno en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial ante 3.000 personas, esta producción con vocación internacional ha realizado giras por China y Colombia.

Desde la dirección del proyecto se han mostrado "sumamente orgullosos" con la selección española, y han señalado que con esta fanfarria quieren "demostrar que el arte en vivo y el fútbol comparten el mismo motor emocional, empujando juntos hacia la gloria".

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A lo largo de su trayectoria, Chugúyev ha recibido diversos reconocimientos como el premio del Festival de Arte Europeo de la República Checa en 2006; la medalla 'Talento y Vocación' por la Fundación Pacificador en Rusia en 2017, o el Premio Humanitario Global por el World Humanitarian Drive (WHD) de Reino Unido en 2022.

Además, en 2008 fue nombrado vicepresidente y director cultural del proyecto '100 Ciudades por la paz', y en 2025 miembro de la Academia de la Diplomacia del Reino de España.EFE

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