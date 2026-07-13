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Cae una red que se apropió de 140 millones por fraude informático en varios países

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Madrid, 13 jul (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la comisión de fraudes informáticos en varios países europeos con los que consiguieron apropiarse de un total de 140 millones de euros, en una operación en la que cuatro personas han sido detenidas.

Los arrestados (dos en Portugal, uno en España y otro en Panamá) están acusados de delitos de estafas en plataformas falsas de inversión, estafas del CEO (suplantar a un alto directivo para manipular a un empleado con acceso a fondos), facturas falsas y la denominada 'Man in the Middle' (un hacker intercepta en secreto la comunicación entre dos partes y modifica los datos), ha informado la Policía en un comunicado.

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La organización gestionó la apertura de más de 800 cuentas bancarias y 120 mercantiles en las que recibían importantes cantidades de dinero estafado a multitud de víctimas que blanqueaban mediante una extensa red de 'mulas bancarias' formada por ciudadanos europeos que, llegados a España desde otros países, constituían empresas para posteriormente abrir cuentas en bancos por todo el territorio español.

Hasta la fecha se han identificado 67 testaferros extranjeros que no residían en España y se ha constatado un flujo económico superior a 94 millones de euros canalizados, a los que se suman otros 61 millones de euros defraudados en 2024 mediante la estafa del CEO.

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Para las detenciones se efectuó un operativo internacional en España, Portugal y Panamá, que contó con el apoyo de funcionarios de Europol e Interpol.

Las investigaciones policiales se iniciaron tras detectar una supuesta actividad empresarial legítima pero compatible con el blanqueo de capitales, llevada a cabo por nueve personas físicas y 19 mercantiles.

Las pesquisas permitieron determinar el alcance y la transcendencia del entramado, así como la identificación de varios de sus miembros que desarrollaban funciones de gestión y de las “mulas” bancarias.

En el mes de febrero, el principal investigado cambió su residencia a Oporto (Portugal), por lo que se coordinó una acción conjunta a través de Europol entre España y Portugal y se dictaron órdenes europeas de registro y de detención y entrega tanto de él como de su pareja.

Otro de los partícipes activos de la trama abandonó posteriormente España para recalar en Panamá tras pasar por varios países. Este individuo era el encargado de las labores de gestión de la infraestructura financiera, y albergaba en su domicilio una auténtica gestoría del fraude.

Los restantes miembros de la organización investigados residían en las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona, y asumían funciones de “pastores de mulas” dentro del escalón intermedio y de gestión del entramado financiero.

Los agentes han conseguido desarticular dos centros neurálgicos con la detención de sus gestores, interviniendo más de 170 teléfonos inteligentes y 15 ordenadores dedicados a la ejecución de las miles de transferencias ejecutadas.

Se ha llevado a cabo el bloqueo de tres millones de euros de origen fraudulento para ponerlo a disposición de las víctimas. EFE

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