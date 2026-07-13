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Ayuso carga contra la financiación autonómica por la que Cataluña "va a llevarse el 22 %"

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Madrid, 13 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este lunes contra el modelo de financiación "profundamente injusto" e "impuesto" por el Gobierno con la que Cataluña "va a llevarse el 22 % de todo el sistema" mientras que "las regiones no aguantan más" con una situación de infrafinanciación.

La presidenta del Ejecutivo autonómico ha presentado al presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, en el desayuno informativo "El impacto económico de la Fórmula 1 en Madrid" con un discurso en el que ha cargado contra la propuesta de financiación autonómica que plantea el Gobierno ya que, en sus palabras, la ha organizado cuando España está "fuera de juego".

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Ayuso ha recriminado al Gobierno haber enviado sus propuestas para el nuevo sistema de financiación "el viernes por la tarde, a 40 grados" para que "semejante bochorno" se vote a las puertas de las vacaciones en agosto, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 29 de julio, lo que ha calificado de "traición"

"No tenemos Presupuestos Generales del Estado, pero saben vender que esto es bueno para todos. Es evidente que es una tomadura de pelo y que, otra vez, comunidades como Valencia, Murcia o Canarias van a seguir infrafinanciadas", ha considerado Ayuso, quien ha avisado de que "las regiones no aguantan más".

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En el caso de la Comunidad de Madrid, la presidenta ha advertido de que la región "no deja de crecer" en población y de ofrecer sus servicios públicos al resto del país mientras que "Cataluña sí tiene recursos para embajadas" y para gastos que "en Madrid no tenemos".

Para Ayuso, se trata de una situación "profundamente ilegal" pero también profundamente "impuesta" ya que, con esta nueva propuesta de financiación "Cataluña va a llevarse el 22 % de todo el sistema cuando es la tercera región más rica del país", ha mantenido.

En el anterior borrador, la aportación para Cataluña era de 4.686 millones de euros, ha precisado la presidenta, frente a los 2.555 millones para Madrid cuando "somos las dos economías homogéneas".

"Solo encontramos más agravios, más trampas en nuestro borrador, y espero que las comunidades sepamos hablar como se merece este 29 de julio", ha confiado en una intervención en la que ha recordado que ocho de cada diez euros que se recaudan en Madrid "van directamente" para la Administración General del Estado. EFE

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