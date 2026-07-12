Un corredor del sexto encierro, ingresado en Urgencias con heridas de pronóstico reservado

Pamplona, 12 jul (EFE).- Uno de los heridos en el encierro de este domingo, un varón de 55 años de Azuqueca de Henares (Guadalajara), se encuentra ingresado en observación en Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (UHN) con pronóstico reservado.

El corredor, identificado como R.D.C., sufre fracturas costales y un neumotórax, según el último parte médico facilitado por el Gobierno de Navarra, en el que se eleva a siete las personas trasladadas al hospital tras el encierro, de las que tres ya han recibido el alta.

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Además, en el sexto encierro de los Sanfermines un corredor ha sufrido una herida superficial por asta en el brazo, de la que ha sido atendido en la plaza de toros sin ser necesario su traslado a un centro sanitario.

Han recibido ya el alta médica, S.R.P., varón de 33 años de Moixent (Valencia) que presentaba un traumatismo craneal; A.R.A., de 21 años de Berriz-Olakueta (Bizkaia), atendido por una contusión en la rodilla leve; y E.P.P., varón de 38 años de Cambrils (Tarragona), quien ha sufrido una luxación en el hombro derecho.

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Hasta el hospital han sido trasladados también M.G.M., varón de 25 años de Burlada (Navarra), que presenta un traumatismo en el pie derecho leve; S.P.P.,varón de 35 años de Igúzquiza (Navarra), con un traumatismo en la mano derecha leve; y J.T., australiano de 25 años, con trauma facial y torácico de pronóstico reservado.

Desde el encierro del pasado viernes, día 10, siguen hospitalizados un hombre de 65 años que responde a las iniciales de M.C.M., de Castro del Río (Córdoba), quien fue trasladado desde la plaza de toros con un traumatismo que le ha provocado un neumotórax bilateral. Su evolución es favorable pero sigue ingresado en medicina intensiva.

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Igualmente, continúa hospitalizado el segundo herido de gravedad en el encierro de ese día, F.G.L., de 63 años, vecino de Zizur Mayor (Navarra), que sufrió una fractura de cadera izquierda. Su evolución es favorable, pendiente de tratamiento quirúrgico.

También sigue ingresado el corredor alicantino de 30 años S.M.L. que sufrió una cornada en el rostro en el encierro del sábado, de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Permanece en Medicina Intensiva y según el parte médico presenta "herida por asta de toro con fracturas mandibulares (sínfisis y ángulo izquierdo) y de apófisis pterigoides izquierda. Intenso enfisema subcutáneo y profundo con moderado efecto masa sobre vía aérea". EFE

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