Temas del día de EFE España del domingo 12 de julio de 2026 (13:30 horas)

INCENDIOS FORESTALES

Almería - El Infoca da por estabilizado el incendio de Los Gallardos tras arrasar 7.000 hectáreas

(Texto enviado a las 12:21; 689 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Margarita Robles: "Ante las emergencias, todos unidos"

(Texto enviado a las 13:11; 148 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Expertos alertan de que el "abandono" del monte hace prever grandes incendios en Andalucía

(Texto enviado a las 10:04; 579 palabras)

Valladolid - León suma un segundo incendio de nivel 1 en Vanidodes (León), aunque estabilizado

(Texto enviado a las 11:33; 368 palabras)

Murcia - Extinguido el incendio de la sierra de Las Moreras, en Mazarrón (Murcia)

(Texto enviado a las 13:04; 264 palabras)

Málaga - Controlado el incendio de Benahavís (Málaga) que obligó a desalojar a 2.053 personas

(Texto enviado a las 10:35; 318 palabras)

- Barcelona - Los bomberos controlan el fuego de Camarasa (Lleida)

(Texto enviado a las 12:32; 328 palabras)

Barcelona - Cataluña avisa a los propietarios forestales: "Todo el mundo debe tener plan de gestión"

(Texto enviado a las 11:37; 331 palabras)

ESPAÑA FRANCIA

Madrid - Sánchez irá a la Fiesta Nacional francesa sin haber podido culminar el Tratado de Amistad

(Texto enviado a las 11:29; 748 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022155529)

PARTIDOS SUMAR

Madrid - Sumar trata de subsistir sin Yolanda Díaz y con la esperanza de revalidar el Gobierno

(Texto enviado a las 07:51; 571 palabras) (Foto)

Bilbao - Rego confía en aunar "un programa de mínimos" para que la izquierda concurra conjuntamente

(Texto enviado a las 09:45; 367 palabras)

UE GIBRALTAR

Madrid - Convergencia fiscal y garantías laborales en el acuerdo sobre Gibraltar que entra en vigor

(Texto enviado a las 10:18; 697 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023619495)

PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Congreso vota este martes la senda de déficit, que todo apunta a que será rechazada

(Texto enviado a las 09:37; 697 palabras)

TRANSPORTE FERROVIARIO

Madrid - Puente ultima una propuesta para endurecer penas por robo de cable en la red ferroviaria

(Texto enviado a las 12:03; 210 palabras)

VIOLENCIA MACHISTA

Málaga - Pasa a disposición judicial el detenido por el doble crimen de Mijas (Málaga)

(Texto enviado a las 11:40; 338 palabras)

LEY AMNISTIA (Claves)

Barcelona - La amnistía, ante la justicia europea: las claves de una sentencia crucial para Puigdemont

(Texto enviado a las 09:52; 924 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022927690)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - La Audiencia de Madrid decide sobre si se debe juzgar con jurado a Begoña Gómez

(Texto enviado a las 09:00; 841 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022405892)

CASO LEIRE

Madrid - Semana clave en el caso Leire: declaran la directora de la Guardia Civil y su número dos

(Texto enviado a las 10:00; 705 palabras)

JUSTICIA GRATUITA

Madrid - 30 años de Justicia Gratuita: un sector agotado, problemas endémicos y una reforma en ruta

(Texto enviado a las 09:30; 744 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8007016807)

- El PP reclama una reforma legal para "reforzar" la justicia gratuita y el turno de oficio

(Texto enviado a las 11:42; 216 palabras)

MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Ermua (Bizkaia) - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa en el acto que celebra el PP en Ermua en recuerdo al edil de ese partido Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años, en un homenaje en el que también intervendrán el presidente de esa formación en el País Vasco, Javier De Andrés, y la hermana del concejal, Mari Mar Blanco.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Feijóo afirma que la libertad fue la causa por la que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco

(Texto enviado a las 13:06; 264 palabras)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Calor, lluvias y tormentas activan avisos en 12 comunidades: 9 de ellas con riesgo naranja

(Texto enviado a las 11:22; 437 palabras)

IRONMAN VITORIA

Vitoria - Muere durante la prueba de nado un triatleta que participaba en el Ironman de Vitoria

(Texto enviado a las 13:29; 146 palabras)

SANFERMINES ENCIERRO

Pamplona - Un herido con una herida superficial por asta en el sexto encierro de los Sanfermines

(Texto enviado a las 09:39; 418 palabras) (Foto) (Vídeo)

SEGURIDAD VIAL

Madrid - La V-16 se va imponiendo entre los conductores: 2.500 activaciones diarias en junio

(Texto enviado a las 10:00; 534 palabras)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - Cuenta atrás para el eclipse total: a un mes, España se prepara para un evento histórico

(Texto enviado a las 09:00; 885 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8009600943)

CONSUMO HELADOS

Madrid - El helado arranca bien su temporada alta y se adentra en el mundo del picoteo entre horas

(Texto enviado a las 10:45; 611 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023617320)

MIGUEL GILA

Madrid - Malena, hija de Gila: veo las noticias y pienso en todo el material que tendría mi padre

(Texto enviado a las 08:00; 803 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8000461178, 8000461182)

JAZZ VITORIA (Entrevista)

Vitoria - Responsable del Jazz de Vitoria: Aquí ningún artista pincha en calidad musical

(Texto enviado a las 09:56; 894 palabras) (Foto)

DAVID UCLÉS

Jaén - Quesada (Jaén) abre una ruta literaria inspirada en la novela de David Uclés

(Texto enviado a las 10:34; 519 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

18:30h.- Zaragoza.- FEMINISMO HUMOR.- Las periodistas María Guerra (La Script) y Mariola Cubells (Cadena Ser) ponen en escena "Señoras y Señoras", un espectáculo que pone el foco en las mujeres nacidas a lo largo de la década de los años 60, una generación única en la historia de este país, que ha derribado buena parte de los esquemas que la sociedad diseñó para ellas. Teatro de las Esquinas.

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21:00h.- Pamplona.- VIOLENCIA SEXUAL.- El Movimiento Feminista de Iruñerria convoca una concentración por las agresiones sexistas en lo que va de Sanfermines. Plaza del Castillo.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón lidian toros de la ganadería de La Palmosilla dentro de la Feria del Toro de Pamplona. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

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20:00h.- Zaragoza.- TEATRO AMATEUR.- La compañía Locos por Actuar pone en escena la obra “Todo Ubú” en la que une dos de las obras más representativas de Alfred Jarry: “Ubú rey” y “Ubú encadenado” para presentar mejor el recorrido que el autor tuvo con este personaje a lo largo de Teatro Arbolé.

20:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Undécima semana de la ópera del Teatro Real, que vuelve a retransmitir en pantalla gigante en la plaza de Isabel II, frente a su fachada, varios títulos operísticos, como 'Romeo y Julieta' o 'Il Trovatore', entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio, día en el que también se ha organizado por la mañana la tradicional jornada de puertas abiertas. Plaza de Isabel II.

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21:00h.- Sanxenxo (Pontevedra).- JUAN LUIS GUERRA.- Concierto de Juan Luis Guerra en una noche latina en la que también actúan Grupo Manía y Gente de Zona. Estadio de Baltar. (Texto) (Foto)

22:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Luz Casal actúa en el festival FAR València con su último trabajo, "Me voy a permitir". Marina Norte.

22:00h.- Playa del Inglés (Gran Canaria).- MÚSICA TROMPETA.- Concierto de Gábor Tarkövi, Clement Saunier, Jame Fountine, Merrie Klazek y Juan A. Martínez, acompañados al piano por Víctor Naranjo, en el Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas. Templo Ecuménico.

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EFE

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