Espana agencias

Lamine Yamal, pleno contra Francia: 2 victorias y 3 goles

Guardar
Google icon

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Francia es el equipo que más ha sufrido los goles de Lamine Yamal en su carrera en la selección española, con tres tantos en sus dos duelos, ambos con victoria del extremo contra el conjunto galo, al que doblegó tanto en la Eurocopa 2024 como en la Liga de Naciones 2025 con él como uno de los factores decisivos.

PUBLICIDAD

Camino del choque de las semifinales del Mundial 2026, nombrado mejor jugador del apurado triunfo por 2-1 ante Bélgica, aunque aún no ha alcanzado la dimensión esperada y real de su nivel en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026, es una garantía en cada de sus dos choques contra Kylian Mbappé y compañía.

“Si tienen que temer a alguien ellos es a nosotros. Somos los que los hemos eliminado. Somos dos equipazos, de ‘top’ mundial, para mí los dos mejores. Veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo”, proclamó el futbolista de 18 años, que cumplirá 19 este mismo lunes, nada más eliminar a Bélgica y divisar a Francia en su camino mundialista.

PUBLICIDAD

En esas eliminaciones francesas, él fue definitivo e incontestable. De sus siete goles en sus 31 partidos como internacional español, tres fueron contra Francia.

El resto se reparten en Georgia, al que anotó su primer tanto con la absoluta precisamente el día de su debut, el 9 de septiembre de 2023, hace ya casi tres años; Chipre, Países Bajos y Arabia Saudí, este último en la segunda jornada del Mundial del que aspira a ser campeón.

Ganador de 23 de sus 31 duelos con España, con siete empates y una sola derrota, para disputar la cima del planeta en la final del próximo 19 de julio, antes debe superar a Francia. Ya lo ha hecho. Sabe el camino. Hasta en dos ocasiones, en la misma instancia que ahora. Primero en la Eurocopa 2024 y después en la Liga de Naciones 2025.

Eurocopa 2024. 9 de julio de 2024. Allianz Arena de Múnich. Tras sobrepasar la primera fase con victorias contra Croacia (3-0), Italia (0-1) y Albania (0-1), los octavos con un 4-1 a Georgia y los cuartos de final en la prórroga ante Alemania (2-1), aún sin ningún gol entonces en ese torneo de Lamine Yamal, Francia se cruzó en el recorrido hacia el título de la selección española.

Randal Kolo Muani marcó el 0-1. Era el minuto 8. Una prueba de carácter para España. Y surgió Lamine Yamal, con un golazo estratosférico a la escuadra de la portería de Mike Maignan, el mismo portero que tendrá ahora enfrente, el próximo martes en Dallas. No alcanzó a repeler el magnífico lanzamiento del extremo español, al que añadió Dani Olmo el 2-1 después, apenas cuatro minutos más tarde, para tomar rumbo a la final.

Liga de Naciones 2025. 5 de junio de 2025. Mercedes Benz Arena de Stuttgart. España apabulla a Francia desde el principio con una pegada tremenda. En 55 minutos vence 4-0, con uno de los goles de Lamine Yamal, que repitió con el 5-1 después del 4-1 de Kylian Mbappé para sostener la calma de su equipo, en un duelo que terminó 5-4. Fue indispensable, como se presupone que lo será también este martes en el Mundial 2026.

Francia es la segunda selección a la que más ha ganado Lamine Yamal con España. Sólo está por encima Georgia, a la que superó en sus tres enfrentamientos. A esa altura está Chipre, con dos triunfos en otros tantos encuentros. Su lista de victorias como internacional se completa con Irlanda del Norte, Croacia, Italia, Albania, Alemania, Inglaterra, Serbia, Suiza, Dinamarca, Portugal, Bulgaria, Turquía, Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Bélgica, a los que ganó una vez. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio de la luz en España para este lunes

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Una psicóloga explica cómo aprender a ver las señales de que una relación se va a acabar y por qué las dos personas se sienten víctimas

Lisa Firestone señala que dentro de la pareja es común que uno de los miembros se quede sorprendido ante una ruptura repentina

Una psicóloga explica cómo aprender a ver las señales de que una relación se va a acabar y por qué las dos personas se sienten víctimas

Qué efectos tiene el eclipse solar en los animales: de la ansiedad en los primates al impulso de apareamiento de los reptiles

El próximo 12 de agosto habrá un eclipse solar total en la península ibérica a las 20:30 horas

Qué efectos tiene el eclipse solar en los animales: de la ansiedad en los primates al impulso de apareamiento de los reptiles

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

El experto reclama más regulación y planificación pública para proteger a las familias en riesgo de exclusión

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

ECONOMÍA

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

DEPORTES

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega