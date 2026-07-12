Lamine Yamal, pleno contra Francia: 2 victorias y 3 goles

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Francia es el equipo que más ha sufrido los goles de Lamine Yamal en su carrera en la selección española, con tres tantos en sus dos duelos, ambos con victoria del extremo contra el conjunto galo, al que doblegó tanto en la Eurocopa 2024 como en la Liga de Naciones 2025 con él como uno de los factores decisivos.

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Camino del choque de las semifinales del Mundial 2026, nombrado mejor jugador del apurado triunfo por 2-1 ante Bélgica, aunque aún no ha alcanzado la dimensión esperada y real de su nivel en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026, es una garantía en cada de sus dos choques contra Kylian Mbappé y compañía.

“Si tienen que temer a alguien ellos es a nosotros. Somos los que los hemos eliminado. Somos dos equipazos, de ‘top’ mundial, para mí los dos mejores. Veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo”, proclamó el futbolista de 18 años, que cumplirá 19 este mismo lunes, nada más eliminar a Bélgica y divisar a Francia en su camino mundialista.

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En esas eliminaciones francesas, él fue definitivo e incontestable. De sus siete goles en sus 31 partidos como internacional español, tres fueron contra Francia.

El resto se reparten en Georgia, al que anotó su primer tanto con la absoluta precisamente el día de su debut, el 9 de septiembre de 2023, hace ya casi tres años; Chipre, Países Bajos y Arabia Saudí, este último en la segunda jornada del Mundial del que aspira a ser campeón.

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Ganador de 23 de sus 31 duelos con España, con siete empates y una sola derrota, para disputar la cima del planeta en la final del próximo 19 de julio, antes debe superar a Francia. Ya lo ha hecho. Sabe el camino. Hasta en dos ocasiones, en la misma instancia que ahora. Primero en la Eurocopa 2024 y después en la Liga de Naciones 2025.

Eurocopa 2024. 9 de julio de 2024. Allianz Arena de Múnich. Tras sobrepasar la primera fase con victorias contra Croacia (3-0), Italia (0-1) y Albania (0-1), los octavos con un 4-1 a Georgia y los cuartos de final en la prórroga ante Alemania (2-1), aún sin ningún gol entonces en ese torneo de Lamine Yamal, Francia se cruzó en el recorrido hacia el título de la selección española.

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Randal Kolo Muani marcó el 0-1. Era el minuto 8. Una prueba de carácter para España. Y surgió Lamine Yamal, con un golazo estratosférico a la escuadra de la portería de Mike Maignan, el mismo portero que tendrá ahora enfrente, el próximo martes en Dallas. No alcanzó a repeler el magnífico lanzamiento del extremo español, al que añadió Dani Olmo el 2-1 después, apenas cuatro minutos más tarde, para tomar rumbo a la final.

Liga de Naciones 2025. 5 de junio de 2025. Mercedes Benz Arena de Stuttgart. España apabulla a Francia desde el principio con una pegada tremenda. En 55 minutos vence 4-0, con uno de los goles de Lamine Yamal, que repitió con el 5-1 después del 4-1 de Kylian Mbappé para sostener la calma de su equipo, en un duelo que terminó 5-4. Fue indispensable, como se presupone que lo será también este martes en el Mundial 2026.

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Francia es la segunda selección a la que más ha ganado Lamine Yamal con España. Sólo está por encima Georgia, a la que superó en sus tres enfrentamientos. A esa altura está Chipre, con dos triunfos en otros tantos encuentros. Su lista de victorias como internacional se completa con Irlanda del Norte, Croacia, Italia, Albania, Alemania, Inglaterra, Serbia, Suiza, Dinamarca, Portugal, Bulgaria, Turquía, Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Bélgica, a los que ganó una vez. EFE