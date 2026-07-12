El precio de la luz en España para este lunes

El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Se dieron a conocer el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 13 de julio.

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 13 de julio

Precio medio: 124.96 euros por megavatio hora

Precio más alto: 205.42 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 50.98 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 142.36 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 149.06 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 149.75 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 148.49 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 148.49 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 151.49 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 161.66 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 150.41 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 118.58 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 93.68 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 74.69 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 61.37 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 50.98 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 62.95 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 69.57 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.18 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 87.26 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.34 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 129.58 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 153.61 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 195.57 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.42 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.52 euros por megavatio hora.