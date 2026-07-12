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Dos muertos con signos de violencia en el desembarco de una patera en Carboneras (Almería)

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Almería, 12 jul (EFE).- Dos personas, aparentemente de origen norteafricano, han sido halladas muertas y con signos de violencia este domingo en la playa del Corral, en el municipio almeriense de Carboneras, tras el desembarco de una patera.

Según han indicado a EFE fuentes del caso, a la espera de que los resultados de las autopsias confirmen las causas exactas de los decesos, los indicios apuntan a que los fallecimientos se habrían producido de forma violenta, descartándose de manera preliminar que las lesiones obedezcan a un choque accidental contra las rocas durante la navegación.

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El Teléfono 112 de Andalucía comenzó a recibir los primeros avisos a las 05:15 horas de la madrugada. Diferentes testigos alertaron de la llegada a tierra de una embarcación junto a la fábrica de cemento de la localidad, apuntando que entre 50 y 60 personas se estaban dispersando por la zona.

Por su parte, fuentes de la investigación cifran en una decena el número de inmigrantes vinculados a este desembarco que han sido interceptados por la Guardia Civil.

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Tras recibir la alerta, el centro coordinador del 112 movilizó de inmediato a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Fueron los propios operativos sanitarios y policiales desplazados al lugar quienes confirmaron que los dos cadáveres se encontraban en el agua.

Según han precisado fuentes del caso, la mayoría de los ocupantes que lograron desembarcar desaparecieron rápidamente del lugar. Asimismo, la embarcación en la que viajaban no quedó varada en la costa, sino que, tras tocar tierra y dejar a los ocupantes, dio la vuelta y regresó de nuevo mar adentro.

La Guardia Civil ha confirmado a EFE la llegada de la embarcación a la costa de Carboneras y mantiene abierta la correspondiente investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y la causa exacta de las muertes. EFE

mma/dt

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