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Un hombre de 60 años muere ahogado en la piscina de un hotel de Ibiza

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Ibiza, 11 jul (EFE).- Un hombre de 60 años ha muerto este sábado tras sufrir un ahogamiento en la piscina del hotel Cala Tarida Beach, en el municipio ibicenco de Sant Josep.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) ha recibido el aviso sobre las 11:30 horas, después de que el hombre se lanzara por un tobogán de la piscina del establecimiento, han informado los equipos de emergencias.

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Testigos de lo ocurrido, tras sacar de la piscina al hombre, han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar y han utilizado un desfibrilador antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Una unidad de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico del SAMU 061 se han desplazado hasta el hotel, así como un vehículo de intervención rápida y diversos efectivos policiales, con el fin de atender a la víctima y continuar con las maniobras de reanimación.

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Pese a los intentos por estabilizar al hombre, los sanitarios no han podido más que confirmar su muerte. EFE

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