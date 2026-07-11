Temas del día de EFE España del sábado 11 de julio de 2026 (13:30 horas)

INCENDIOS FORESTALES

Turre (Almería) - El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) eleva a 6.600 las hectáreas quemadas

(Texto enviado a las 10:49; 509 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Bolaños señala la extrema virulencia del fuego en Almería: avanzó a cien metros por minuto

(Texto enviado a las 13:02; 495 palabras)

- El incendio forestal de Los Gallardos ha evolucionado "relativamente bien"

(Texto enviado a las 07:57; 196 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Dos detenidos por negarse a abandonar la zona evacuada por el incendio de Almería

(Texto enviado a las 12:21; 461 palabras)

- Llegan a Madrid las muestras de las doce víctimas mortales de Los Gallardos

(Texto enviado a las 08:54; 293 palabras)

- La Junta defiende que ES-Alert habría generado "daños irreparables" en el incendio de Almería

(Texto enviado a las 10:58; 470 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Feijóo pide todos los medios disponibles ante un verano que será "muy complicado"

(Texto enviado a las 12:56; 206 palabras)

- Sumar responsabiliza a Vox y PP de los incendios por apoyar el "negacionismo climático"

(Texto enviado a las 12:37; 317 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Albares agradece la solidaridad de otros países por el incendio de Los Gallardos

(Texto enviado a las 09:40; 168 palabras)

Barcelona - Confinada una urbanización de Mont-roig del Camp (Tarragona) por un incendio próximo

(Texto enviado a las 13:14; 123 palabras)

Santander - Cantabria activa el nivel 2 de lucha contra incendios ante la previsión de riesgo extremo

(Texto enviado a las 08:46; 266 palabras)

València - Incendios en Castilla y León: estabilizado el de Canseco (León), con dos fuegos de nivel 1

(Texto enviado a las 10:24; 270 palabras)

Ávila - El incendio de El Barraco (Ávila) alcanza las 250 hectáreas quemadas y mantiene el nivel 1

(Texto enviado a las 13:23; 210 palabras)

Madrid - Bomberos forestales: "En un incendio el riesgo no está solo en el frente de llamas"

(Texto enviado a las 12:00; 741 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022993102)

OLA CALOR

Málaga - Muere un hombre de 55 años en Sevilla por golpe de calor, quinta víctima en Andalucía

(Texto enviado a las 12:46; 339 palabras)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - Trece comunidades en aviso por calor y lluvias, con País Vasco y Galicia en nivel naranja

(Texto enviado a las 11:33; 404 palabras)

PARTIDOS SUMAR

Madrid - Sumar afirma que Yolanda Díaz seguirá de referente aunque no esté en la nueva dirección

(Texto enviado a las 13:26; 417 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS PP

Valladolid - Feijóo sobre sus últimas polémicas: "Me da igual que me critiquen"

(Texto enviado a las 13:12; 340 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Ignacio Dancausa logra el aval de Nuevas Generaciones del PP para ser su presidente

(Texto enviado a las 12:10; 336 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS PSOE-M

Madrid - Reyes Maroto y Enma López entregan los avales para su candidatura a primarias en Madrid

(Texto enviado a las 12:53; 543 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

BAJAS LABORALES

Madrid - El diálogo social sobre las bajas laborales permanece estancado mientras crece la polémica

(Texto enviado a las 09:13; 732 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8021946430)

SECTOR INMOBILIARIO

Madrid - La riqueza inmobiliaria de los hogares rebasa los 7,7 billones de euros, un 13 % más

(Texto enviado a las 09:12; 551 palabras)

TRÁFICO SUCESOS

Barcelona - Nueve heridos, dos graves, al colisionar un autobús y cuatro coches en Tarragona

(Texto enviado a las 13:03; 278 palabras)

Madrid - Un joven de 17 años muere atropellado por un turismo en la A-1 en Madrid

(Texto enviado a las 09:51; 118 palabras)

SANFERMINES ENCIERRO

Pamplona - El quinto encierro de los Sanfermines deja un herido con una cornada en la cara

(Texto enviado a las 10:06; 322 palabras) (Foto)

- El corredor alicantino corneado en el encierro de Pamplona, hospitalizado en estado grave

(Texto enviado a las 13:13; 392 palabras)

SALUD ALZHEIMER

València - Primer paso cuando llega el Alzheimer: prepararse para problemas jurídicos y familiares

(Texto enviado a las 10:28; 728 palabras) (Foto)

OLA CALOR (Crónica)

Sevilla - Vivir en la calle a 40 grados con lo básico cada día: “Los cartones duelen mucho”

(Texto enviado a las 09:27; 676 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CAMPAMENTOS CALOR

Barcelona - El riesgo de incendio y el calor extremo obligan a rediseñar los campamentos de verano

(Texto enviado a las 10:43; 824 palabras)

ESPECIES INVASORAS

Madrid - Cinco especies invasoras que ganan protagonismo en verano más allá del mosquito tigre

(Texto enviado a las 12:00 ; 682 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023198699)

SANIDAD ANIMAL

Madrid - Newcastle, la enfermedad que deja 1,3 millones de aves sacrificadas y amenaza al comercio

(Texto enviado a las 09:41; 701 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023165108)

FESTIVAL MAD COOL

Madrid - Mad Cool 2026 cierra la edición con la que ha celebrado los diez años de su creación con su programación "más indie", integrada por iconos de la música alternativa como Nick Cave & The Bad Seeds, David Byrne o Pulp. Javier Herrero.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- A las 18:30 horas

CAP ROIG

Palafrugell (Girona)- La norteamericana Anastacia, que atesora unas ventas que superan los 30 millones de discos en todo el mundo después de su debut en 2000 con el álbum 'Not that kind', pasa este verano por el festival de Cap Roig, donde interpretará algunos de sus éxitos más conocidos.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 22:15 horas

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - 'Sangre de barrio', un cómic social que retrata la rabia de jóvenes marginales en los 80

(Texto enviado a las 08:00. 690 palabras) (Foto)

FÚTBOL AUDIENCIAS

Madrid - El España-Bélgica logra una audiencia de 11,4 millones y un 76,5 % de cuota de pantalla

(Texto enviado a las 08:57; 259 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El partido Movimiento Sumar celebra el acto público de su Asamblea 2026 ‘Sumar con fuerza’ con las intervenciones de la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán; la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal; el secretario General de UGT, Pepe Álvarez; la responsable de derechos de la clase trabajadora y migraciones del Partido de la Izquierda Europea, Anna Camposampiero; la copresidenta del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi, y las candidatas a la co-coordinación de Movimiento Sumar, Verónica Barbero y Rosa Martínez. Espacio COEM. C/Mauricio Legendre, 38 y streaming. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

SOCIEDAD

20:00h.- Madrid.- CASA ÁRABE.- Colectivos ciudadanos convocan una concentración contra el desalojo de la Casa Árabe. Plaza de Cibeles.

20:00h.- Jaca (Huesca).- TERREMOTO VENEZUELA.- La Catedral de Jaca acoge una misa en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela, como muestra de solidaridad y oración por las personas fallecidas, sus familias y todos los afectados por esta tragedia. Catedral de San Pedro.

PUBLICIDAD

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca toros de la ganadería de José Escolar dentro de la Feria del Toro de Pamplona. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

18:30h.- Madrid.- FESTIVAL MAD COOL.- Cuarta y última jornada del festival Mad Cool 2026, con la visita de Nick Cave And The Bad Seeds, David Byrne, Pulp y The Black Crowes, entre otros. Ibedrola Music. (Texto) (Foto)

18:45h.- Barcelona.- FESTIVAL CRUÏLLA.- Cuarta y última jornada del festival Cruïlla, en la que actuarán Two Door Cinema Club, Faithless, The Hives, Rigoberta Bandini o Els Pets. Parc del Fòrum. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

19:00h.- Bilbao.- BBK LIVE.- Yurdana Burgoa, CEO de Last Tour, realiza un balance del BBK Live. Etxekobe (Kobetamendi).

20:00h.- Carrizal (Gran Canaria).- MÚSICA ROCK.- Conciertos de Toreros Muertos, Barón Rojo, Hermana Furia y Notajunto en la tercera edición del festival de rock Pig Fest. Parque del Buen Suceso.

PUBLICIDAD

20:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Undécima semana de la ópera del Teatro Real, que vuelve a retransmitir en pantalla gigante en la plaza de Isabel II, frente a su fachada, varios títulos operísticos, como 'Romeo y Julieta' o 'Il Trovatore', entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio, día en el que también se ha organizado por la mañana la tradicional jornada de puertas abiertas. Plaza de Isabel II.

21:00h.- Azuaga (Badajoz).- CULTURA MÚSICA.- Gala inaugural de la novena edición del Certamen Nacional de Bandas de Música "Azuaga, Música y Cine", a la que asiste la diputada provincial María López. Plaza de España.

PUBLICIDAD

22:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Alejandro Sanz dentro de su gira “¿Y ahora qué?”, con un repertorio que fusiona sus grandes himnos atemporales con sus éxitos más recientes. Estadio Ciutat de València.

22:00h.- Bilbao.- BBK LIVE.- Última jornada del Festival Bilbao BBK Live, con la actuación de Dellafuente. Kobetamendi. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:15h.- Palafrugell.- CAP ROIG.- Concierto de Anastacia en Cap Roig. Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EFE

srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245