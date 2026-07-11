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Sumar afirma que Yolanda Díaz seguirá de referente aunque no esté en la nueva dirección

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Madrid, 11 jul (EFE).- La futura líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, que será elegida en la asamblea de este sábado, ha asegurado que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sigue siendo referente del partido y "de la izquierda de este país", aunque no forme parte de la nueva dirección.

"Yolanda Díaz es el referente de Movimiento Sumar y de la izquierda de este país. Lo sigue siendo", ha declarado a los medios al inicio de la asamblea al ser preguntada por el papel que desempeñará a partir de ahora la que fuera fundadora del partido en 2023 y primera líder hasta su dimisión en 2024.

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Barbero será elegida nueva coordinadora de Movimiento Sumar este sábado junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, mientras que Yolanda Díaz se desvincula por completo de los asuntos orgánicos de su partido al no figurar en la única candidatura registrada para la nueva dirección.

No obstante, acudirá como público esta tarde al acto de cierre de la asamblea de Movimiento Sumar, con la que el partido inaugura una nueva etapa tras sufrir una grave crisis interna que acabó con la dimisión de la anterior líder, Lara Hernández, y que las nuevas coordinadoras dan por superada con una candidatura de "unidad".

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"Nosotras somos Movimiento Sumar, esta asamblea es Movimiento Sumar. Rosa y yo vamos a ser elegidas cocoordinadoras para coordinar todas las sensibilidades, todas las ideas de un montón de gente magnífica", ha dicho Barbero.

En su opinión, uno de los mayores retos del partido es la implantación territorial y su principal misión consiste en "sumar con fuerza para seguir construyendo gobiernos" de izquierdas y "dejar fuera a la derecha y la extrema derecha".

"Sabemos que este país solo va a avanzar si es de la mano de la izquierda. Y una izquierda que no va a representarse por una sola tradición política o por una sola organización, sino por todas juntas. Eso es algo que nosotras tenemos clarísimo y estaremos para ayudar", ha añadido.

De esta forma se ha referido a la refundación de la coalición Sumar para las próximas elecciones generales, en la que están involucradas Movimiento Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes, con la mano abierta a otros partidos.

Por su parte, Rosa Martínez ha subrayado que esta asamblea servirá para reorganizarse y para prepararse "para el nuevo ciclo político", con el objetivo claro de "revalidar el Gobierno de coalición progresista" junto al PSOE. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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