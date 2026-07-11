Sumar acusa al PP de "aprovechar el dolor de la gente" con "despreciables declaraciones" sobre el incendio de Almería

La portavoz de Sumar en el Congreso y futura cocoordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha acusado al Partido Popular de aprovechar "el dolor de la gente" afectada por el incendio de Almería, en el que han fallecido 12 personas, para arremeter contra el Gobierno de España mediante unas declaraciones que ha calificado de "despreciables".

A la entrada de la asamblea que celebra este sábado Sumar, en declaraciones a los medios, Martínez Barbero ha comenzado trasladando sus condolencias a todas las personas afectadas por los incendios de Andalucía y expresando su agradecimiento a los servicios públicos, en particular a los bomberos, por el trabajo que están realizando.

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La dirigente de Sumar ha lamentado las "despreciables declaraciones" del secretario general del PP, Miguel Tellado, que aseguró respecto a lo sucedido en Almería que "España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias como la que hemos sufrido; y hoy no lo tenemos".

En este sentido, ha reprochado a los 'populares' que "aprovechen de nuevo el dolor de la gente", en este caso de Andalucía, para cargar contra el Ejecutivo central. "Esto es lo que hace el Partido Popular una y otra vez con las tragedias", ha censurado.

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CRÍTICAS AL PACTO DEL PP "CON EL NEGACIONISMO CLIMÁTICO" DE VOX

Martínez Barbero sostiene que esta actitud resulta "aún más grave" teniendo en cuenta que las competencias en materia de prevención y extinción de incendios corresponden a la comunidad autónoma de Andalucía. Además, ha criticado que el PP haya pactado un Gobierno con quienes ha definido como "los negacionistas del cambio climático". "Que nadie se engañe", ha advertido.

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La previsible colíder de Movimiento Sumar ha señalado que, por desgracia, seguramente se producirán más incendios durante este verano, aunque ha expresado su deseo de que no tengan "tanta agresividad como el año anterior".

Finalmente, ha afirmado que estos incendios tienen como responsable la "no prevención y como responsable teórico el negacionismo climático, por lo que ha señalado a Vox "y, desde ahora, también al Partido Popular".

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FEIJÓO "QUIERE QUITAR DERECHOS A LA GENTE"

Por otro lado, Martínez Barbero que la asamblea de Sumar pretende seguir "construyendo gobiernos para seguir estando en las instituciones, para dar más derechos a la clase trabajadora a través de los territorios, a través de la juventud, a través de un montón de personas que saben que hay un objetivo, siempre mejorar la vida de la clase trabajadora".

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En este punto, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por considerar que, "cuando la gente está enferma, hay que quitarle derechos", en referencia a sus declaraciones recientes declaraciones sobre el absentismo. A su juicio, el presidente 'popular' propone "retirar derechos" a las personas trabajadoras cuando enferman y, además, "utiliza el cáncer, estigmatizando una enfermedad que es muy dolorosa".

La portavoz parlamentaria de Sumar ha afirmado que Feijóo parece no haber estado nunca en una consulta "ni conoce a nadie que haya esperado un diagnóstico". "Es gravísimo", ha enfatizado.

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