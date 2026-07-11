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Sevilla y Fiorentina negocian el traspaso del lateral hispanoargentino Oso

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Sevilla, 11 jul (EFE).- El Sevilla y la Fiorentina negocian el traspaso del lateral izquierdo hispanoargentino Joaquín Martínez 'Oso' al club italiano por unos 12 millones de euros, según adelanta este sábado el diario milanés 'La Gazzetta dello Sport' y han confirmado a EFE fuentes de la operación.

Los representantes de Oso, vinculado al Sevilla hasta junio de 2027 y con una cláusula de rescisión unilateral de 20 millones de euros, habrían pactado ya con la ACF Fiorentina las bases del contrato del carrilero zurdo, que los unirá para las próximas cuatro temporadas en el caso de que los clubes alcancen un acuerdo.

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El futbolista natural de Torrevieja (Alicante), que el pasado jueves cumplió 23 años y formado en la cantera del Málaga, llegó al filial del Sevilla en el verano de 2022 y debutó la pasada temporada con el primer equipo.

Oso irrumpió el pasado curso en el fútbol profesional como una gran revelación, con veinticuatro partidos oficiales disputados, dos goles marcados y cuatro asistencias, y con sus destacadas actuaciones se erigió en uno de los pilares de la agónica salvación del Sevilla.

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Su gran rendimiento llamó la atención del seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, quien contactó con él para sondear si estaba dispuesto a representar al país del que son naturales sus padres, originarios de Reconquista (provincia de Santa Fe). EFE

lhg/cc/jpd

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