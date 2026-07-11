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Sato: “Me gustaría jugar cuanto antes y ser un jugador en el que puedan confiar”

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Valencia, 11 jul (EFE).- El centrocampista japonés Ryunosuke Sato aseguró que le gustaría jugar “cuanto antes” con el Valencia y “ser un jugador en el que los demás puedan confiar” tras su fichaje por la entidad de Mestalla.

“A nivel personal, me gustaría jugar cuanto antes y ayudar al equipo; también ser un jugador en el que los demás puedan confiar. Ese es mi principal objetivo a nivel individual, además de devolver al Valencia al lugar que le corresponde”, dijo en una entrevista con VCF Media.

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Sato, que fue presentado este viernes en Mestalla, habló para los medios oficiales del club sobre aspectos más personales, como la reacción de su familia por venir al Valencia: “Al principio no entendían la magnitud de este traspaso, pero estaban muy contentos y emocionados. Siempre me han apoyado”.

“Sabía que era una decisión difícil y un gran reto para mí esta etapa de mi carrera, pero me entusiasmaba la idea de jugar en este club. Era un proyecto muy emocionante y un reto apasionante. Así que cuando tomé la decisión estaba muy ilusionado”, afirmó el jugador de 19 años.

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“Es cierto que empecé muy joven en Japón y gracias a todo lo que hice allí, me ha llegado la oportunidad de venir aquí. Es un nuevo comienzo y es donde tengo que demostrar mi valía”, agregó el nipón, que ha firmado por cinco temporadas, hasta 2031.

Sato dijo estar contento de haber llegado a tiempo para jugar en Mestalla en su última temporada: “He llegado en el momento justo, cuando va a empezar la última temporada. Es la última página del segundo capítulo y el comienzo del nuevo. Deseo que esta campaña enorgullezca a los aficionados y les cree recuerdos increíbles de su último año en Mestalla”.

“Conozco la pasión y la historia de este club. Quiero que la afición entienda que lo daré todo en el campo. Cada minuto que esté en el terreno de juego, daré mi cien por cien”, manifestó.

Además, también valoró la ciudad: “Hace demasiado calor para mí, pero es una buena ciudad. Me gusta. Es preciosa, la arquitectura es increíble. Un lugar donde, incluso estando de vacaciones, me gustaría venir. Me gusta la cultura española”.

Por último, Sato habló de sus aficiones : “Me gusta el golf, aunque no juego muy bien. No juego mucho a videojuegos, pero juego al EAFC y al eFootball. Blue Lock y Haikyuu (series de manga) me gustan”. EFE

plm/nhp/jpd

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