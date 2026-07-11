Salvamento auxilia a un cayuco con 131 personas que llega escorado a El Hierro

La Restinga (El Hierro), 11 jul (EFE).- Salvamento Marítimo ha auxiliado este sábado a los 131 ocupantes de un cayuco que ha llegado a la isla de El Hierro muy escorado a estribor y con las personas a bordo bastante nerviosas.

Finalmente, los ocupantes del cayuco fueron desembarcados y atendidos por los servicios sanitarios en el muelle de La Restinga, desde donde cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital insular.

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El cayuco fue detectado por un radar de la Guardia Civil a las 09:00 horas a unas cinco millas de la costa y la embarcación Salvamar Navia, que salió a su encuentro, confirmó el avistamiento a las 09:24, ha informado Salvamento Marítimo.

La tripulación de la Salvamar observó que el cayuco tenía una importante escora a estribor con una altura mínima del casco sobre el agua, de modo que las personas a bordo estaban muy agitadas.

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Por razones de seguridad se movilizó también a la Salvamar Navia en apoyo a la tripulación de la Diphda, que finalmente escoltó al cayuco hasta le puerto de La Restinga. EFE

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