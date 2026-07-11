Piden evitar la destrucción de pruebas de la muerte de un niño de 4 años en Almería

Almería, 12 jul (EFE).- La defensa del encarcelado por la muerte violenta de Lucas, de 4 años, en Garrucha (Almería) el pasado mes de diciemre, ha pedido a la Audiencia de Almería nuevas pruebas tras advertir del riesgo de destrucción de evidencias y ante la exigencia de identificar tres nuevos perfiles genéticos hallados en la escena del crimen.

En un recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Manuel Martínez Amate impugna el auto del Tribunal de Vera (Almería) que denegó la práctica de una batería de diligencias tecnológicas y forenses.

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Hasta la fecha, según ha trasladado el letrado, el juzgado instructor aún no ha dado el trámite pertinente para elevar este expediente al tribunal provincial para su resolución.

El escrito ataca los cuatro argumentos denegatorios de la magistrada instructora, como el rechazo a solicitar los registros y grabaciones de emergencias (112 y 061) de la tarde del 3 de diciembre de 2025.

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La jueza supeditó esta petición a que el laboratorio de la Guardia Civil de Sevilla finalice el volcado del teléfono móvil del investigado, retenido en dicha unidad desde hace medio año.

La defensa califica esta espera de "insostenible" y advierte a la Audiencia de un riesgo tecnológico: los registros centralizados de la Junta de Andalucía están sometidos a "estrictos protocolos de borrado y purgado automático por el paso del tiempo".

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El abogado argumenta que estas grabaciones son autónomas del teléfono físico y que esperar a que el laboratorio sevillano actúe puede suponer la "destrucción irreversible de la matriz original del audio" en los servidores del 112, perdiéndose una prueba decisiva para fijar la cronología de las presuntas llamadas de auxilio. EFE

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