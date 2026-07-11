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Pamplona rezuma calor, gentío y fiesta en su fin de semana de los Sanfermines 2026

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Pamplona, 11 jul (EFE).- Pamplona rezuma calor, gentío y fiesta en el único fin de semana de los Sanfermines 2026, una pausa laboral que muchos aprovechan para acercarse a una ciudad que guarda para sábado y domingo fuerzas renovadas en la celebración de las internacionales fiestas.

Tras el chupinazo el pasado lunes, hasta este sábado la celebración ha sido más autóctona, pero el fin de semana llegan tradicionalmente los visitantes, especialmente de Francia por la cercanía geográfica y por el puente festivo que les ofrece la celebración el 14 de julio de su fiesta nacional.

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El encierro con los toros de José Escolar ha sido peligrosísimo, por el recorrido abarrotado y porque los 'escolares' han avanzado paulatinamente desagrupados, lo que les ha hecho llegar en varias tandas a la Plaza de Toros, tras dejar un herido por asta en el recorrido, un hombre de 30 años procedente de Alicante.

Conscientes de la peligrosidad de la carrera, como todas las mañanas, un equipo de prevención de la Policía Municipal ha estado pendiente de impedir las intenciones de algunos participantes de correr con dispositivos de grabación, una tendencia al alza que está prohibida por las repercusiones en la seguridad propia y de los demás.

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Así, el cuerpo policial ha retirado en los cinco primeros encierros de los Sanfermines 2026 un total de 54 gafas inteligentes a otros tantos mozos que pretendían correr mientras grababan.

Se trata de una infracción considerada grave (las hay también leves y muy graves), con sanción administrativa de entre 600 y 6.000 euros, dependiendo de circunstancias como que haya puesto en peligro a otros corredores o que haya obstaculizado el desarrollo de la carrera, entre otras, ha confirmado a EFE la Policía Municipal, para quien "lo primero es la seguridad".

Lo que no afecta a la seguridad y sí a un sentimiento mayoritario es la camiseta blanca de la equipación de la selección de fútbol que muchas personas lucen por la calle como complemento sanferminero, en muchos casos con el número 6 y el nombre del navarro Merino a la espalda, goleador con España en el mundial que se disputa en Estados Unidos.

Y mientras tanto, la ola de calor sigue incidiendo en unas fiestas que se viven especialmente en la calle, con el recorrido matutino de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, asfixiante en muchos momentos para los porteadores pero también para el enjambre de familias con niños que les acompañan.

Ya por la tarde, los diestros Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca protagonizarán la quinta corrida de la Feria del Toro en la Monumental pamplonesa.

Los fuegos artificiales, las verbenas y los espectáculos nocturnos en espacios abiertos darán paso a una nueva noche de juerga. EFE

(Texto) (Foto) (Vídeo)

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