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Óscar López se batirá con Ayuso en 2027 tras no conseguir su rival en primarias los avales mínimos

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El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se batirá con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), en mayo de 2027 tras proclamarse candidato socialista al no haber conseguido su rival en primarias, Silvia López Quivira, reunir los avales mínimos.

Así lo ha transmitido el partido este sábado en el que concluía el plazo para recabar estos avales. López Quivira, una abogada militante de base de la agrupación de Chamartín, sorprendía presentándose a un proceso que se daba por hecho que ganaría el ministro. De hecho, cuando presentó su candidatura en diciembre de 2024 para convertirse en secretario general del PSOE-M, nadie se presentó como alternativa.

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Concretamente desde el partido han explicado que López ha sido elegido por los socialistas madrileños como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras superar los 2.092 avales necesarios, el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid.

Lo que queda aún pendiente será quién acompañará al ministro como tíquet electora del PSOE, ya que las primarias en el Ayuntamiento de Madrid sí que continúan abiertas. Tanto la portavoz en Cibeles, Reyes Maroto, como su portavoz adjunta, Enma López, han presentado los avales y se espera que alcancen la cifra necesaria para acudir a las primarias.

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Se abriría, así, este domingo para la capital la campaña de información que se prolongará hasta el sábado. El domingo 19 se votará y se conocerá quién aspirará a arrebatar el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

De momento en esta batalla por encabezar la lista socialista, López ha mostrado un apoyo velado a Reyes Maroto, a quien el pasado sábado antes de la manifestación del Orgullo LGTBI apeló para "cambiar Madrid" a partir de 2027. También ha respaldado la candidatura de la portavoz socialista su homóloga en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

PERFIL DURO CONTRA LA PRESIDENTA

Desde que López tomara las riendas de la federación madrileña el tono de los socialistas se ha recrudecido contra la presidenta autonómica. Entraba, además, en una bicefalia con el ministro sirviéndose de su proyección en el Gobierno para cargar contra el PP de Madrid al tiempo que Mar Espinar entraba como ariete parlamentario.

Apenas una semana después de ser nombrado secretario general, López afirmaba que Ayuso protagonizaba una "contrarrevolución cultural" que va "contra el avance de la civilización". Arrancaba ahí el choque cuerpo a cuerpo que se ha prolongado a lo largo de este año y medio y que ha contado con el novio de la presidenta, Alberto González Amador, y Quirón como principal diana de los envites del PSOE de Madrid.

En el retrovisor queda también Más Madrid y la recuperación de la hegemonía de la izquierda madrileña. En 2021 el PSOE perdía el liderazgo de la oposición al empatar a 24 escaños con el Más Madrid de Mónica García --que quedaba unos 6.000 votos por encima--. Esto le permitió entonces ocupar a la actual ministra de Sanidad el asiento frente a Ayuso. Dos años más tarde se repetía el esquema y volvían a empatar con Más Madrid consiguiendo más papeletas.

Queda así pendiente aún conocer cuándo dejará López su puesto en el Gobierno de España para dedicarse exclusivamente a la labor de candidato. Un sendero que seguirá también la candidata a la Generalitat Valenciana y ministra de Ciencia, Diana Morant, y que previamente recorrieron Pilar Alegría (Aragón) y María Jesús Montero (Andalucía) y que, previsiblemente, hará el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial y de la Función Pública, Ángel Víctor Torres.

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EuropaPress

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