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Once detenidos por vender drogas en domicilios y en una granja de El Campello (Alicante)

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Alicante, 11 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a once personas por su presunta pertenencia a un grupo dedicado a la venta de cocaína, marihuana y hachís, que almacenaban y distribuían en domicilios, traseros, un comercio y en una granja avícola del municipio alicantino de El Campello.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil del municipio, con la colaboración de la Policía Local, iniciaron la investigación en octubre de 2025 a raíz de las gestiones desarrolladas para esclarecer distintos puntos de venta de droga detectados en el municipio.

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Las diligencias practicadas permitieron identificar a un grupo, integrado en su mayoría por miembros de una misma familia, que presuntamente almacenaba y distribuía sustancias estupefacientes en distintos inmuebles de la localidad, empleando a terceras personas para el alquiler de algunos de los trasteros utilizados, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez recopilada toda la información, con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Alicante, Torrevieja, Valencia y Castellón, y equipos caninos de las comandancias de Alicante y Valencia, los agentes practicaron entradas y registros en siete domicilios, tres trasteros, un establecimiento comercial y en una granja avícola de El Campello.

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En los registros se intervinieron 683 gramos de cocaína, 690 gramos de marihuana y 23 gramos de hachís, así como 46.520 euros en efectivo, cuatro vehículos, numerosas básculas de precisión y anotaciones manuscritas relacionadas presuntamente con la venta de droga.

Entre los efectos hallados destaca una prensa hidráulica localizada en uno de los trasteros, que presuntamente se empleaba para compactar la droga, así como una caja fuerte oculta en el interior de la granja, en cuyo interior se encontró parte del dinero intervenido.

A los detenidos, 8 hombres y 3 mujeres de entre 25 y 50 años, se les imputan un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal y han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante correspondiente.

Todos ellos han sido puestos en libertad, con la imposición de medidas cautelares.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones, añaden las fuentes. EFE

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