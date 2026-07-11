Nueve heridos, dos graves, al colisionar un autobús y cuatro coches en Tarragona

Barcelona, 11 jul (EFE).- Nueve personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en una colisión ocurrida la mañana de este sábado entre un autobús con pasaje y cuatro vehículos en la N-240, a la altura de Montblanc (Tarragona), que se encuentra cerrada a la circulación.

La colisión se ha producido poco antes de las 11:00 horas a la altura del kilómetro 38,6 de esa vía, han informado los Bomberos de la Generalitat, que han enviado al lugar siete dotaciones y que han tenido que excarcelar a dos personas que habían quedado atrapadas en uno de los vehículos.

PUBLICIDAD

Según ha informado a EFE el Servei Català de Trànsit, en principio se ha producido una colisión frontal entre el autobús y uno de los vehículos, y posteriormente han colisionado el resto de turismos implicados.

En el autobús viajaban 46 personas que no han resultado heridas y que han podido continuar viaje hasta un área de servicio de las inmediaciones, mientras que en los vehículos implicados había doce ocupantes, según Trànsit.

PUBLICIDAD

En uno de los turismos viajaban las dos personas que han sido excarceladas por los bomberos, mientras que en otro vehículo había cinco personas que han resultado ilesas, igual que los tres ocupantes del tercer coche y los dos del último vehículo implicado.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado al lugar del siniestro seis ambulancias.

Los dos heridos graves, un hombre y una mujer, han sido trasladados al Hospital Joan XXIII de Tarragona y un hombre herido leve al Hospital Pius de Valls, mientras que las seis personas restantes han sido atendidas en el lugar y dadas de alta. EFE

PUBLICIDAD