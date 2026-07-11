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Nueve de cada 10 multas en los tramos de carretera en obras son por exceso de velocidad

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Madrid, 11 jul (EFE).- Un total de 13.904 conductores han sido sancionados por rebasar la velocidad específica en los tramos de obras durante una campaña de vigilancia, lo que supone cerca del 90 % de las infracciones detectadas y pone de manifiesto que solo uno de cada 10 conductores respetaba los límites establecidos.

La campaña especial, llevada a cabo por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil entre el 22 y el 28 de junio y centrada en tramos de carretera en obras, finalizó con 233.506 vehículos controlados y 15.460 conductores denunciados, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en un comunicado.

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El objetivo de estas campañas es reducir los comportamientos de riesgo que ponen en peligro tanto a otros usuarios de la vía como a los trabajadores que desempeñan labores de conservación, limpieza o adecuación.

La DGT recuerda que la señalización instalada en los tramos de obras cumple la doble función de adaptar la circulación a las circunstancias de la vía y proteger a los operarios.

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Según datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en 2025 se produjeron 154 siniestros relacionados con obras de mantenimiento y conservación, de los cuales 26 afectaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o sus inmediaciones, mientras que en los otros 128 los operarios se encontraban dentro de sus vehículos.

La mayoría de estos siniestros son atropellos provocados por vehículos ajenos a la propia obra y la velocidad es el factor más influyente, advierte la DGT.

Además de las 13.904 denuncias por incumplir los límites de velocidad, otros 204 conductores fueron sancionados por no atender a las señales o las indicaciones de los agentes o los propios operarios.

También fueron sancionados 135 conductores por utilizar el teléfono móvil al volante, 68 por otras distracciones, entre ellas el uso de auriculares, 71 por adelantamientos antirreglamentarios, 17 por cambios de carril indebidos, 13 por conducción negligente y otras 13 por conducción temeraria.

Asimismo, 134 ciudadanos fueron multados por no llevar puesto el cinturón, 5 por no utilizar el casco y otros 5 por no usar los sistemas de retención infantil. Por otro lado, 58 dieron positivo en las pruebas de alcohol y en 39 se detectó la presencia de otras drogas.

Para mejorar la protección en estos tramos, Tráfico está impulsando la incorporación de nuevas tecnologías como los conos conectados que permiten comunicar en tiempo real la presencia de las obras en la vía. Ya se han certificado los primeros modelos. EFE

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