Neva, defensor del Albacete, tilda de "ilusionante" la próxima temporada

Albacete, 11 jul (EFE).- El defensor Carlos Neva, cuya renovación por el Albacete fue anunciada este pasado jueves, ha tildado de "ilusionante" la próxima temporada para el conjunto blanco teniendo en cuenta la "línea ascendente de la pasada campaña".

Para el zaguero gaditano la "línea de continuidad" provoca esa ilusión que se "siente también" dentro del vestuario y ha prometido que darán todo lo que tienen dentro "para conseguir dar ese saltito".

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En el aspecto personal, Neva, de 30 años de edad, cree que esta campaña será "la del asentamiento total en la ciudad y en la plantilla" y que eso provocará que "pueda dar un salto de calidad este año".

En cuanto a su renovación, ha asegurado que fue definitiva "la confianza y seguridad que transmitía el míster en el césped" puesto que se sintió "cómodo tanto con cuatro como con cinco defensas".

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El futbolista andaluz ha querido agradecer a los aficionados "el cariño que mostrado por las redes sociales o aquí desde el primer día", y ha afirmado que tratará de "devolverlo con buen juego y, sobre todo, dando todo lo que tengo dentro". EFE

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