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Muere un hombre de 55 años en Sevilla por golpe de calor, quinta víctima en Andalucía

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Málaga, 11 jul (EFE).- Un hombre de 55 años ha muerto en Sevilla por golpe de calor, quinta muerte en Andalucía desde que se activó el programa ante las altas temperaturas el pasado 15 de mayo, según ha informado este sábado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

El fallecimiento se produjo este viernes tras diez días ingresado en el Hospital Virgen Macarena, aunque la exposición a altas temperaturas, que fue prolongada, ocurrió en su domicilio en el municipio de Cantillana el pasado día 1.

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La víctima presentaba antecedentes personales considerados factores de especial de riesgo, incluidos en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud.

Desde el inicio de la temporada se han registrado 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 747 se atendieron en atención primaria y 334 en la hospitalaria.

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Se han contabilizado 18 casos de golpes de calor en la comunidad y todos requirieron ingreso hospitalario, en siete de ellos aún permanecen los afectados ingresados y cinco fallecieron.

El pasado 9 de julio murió una mujer de 59 años en Sevilla, el 8 de julio un hombre de 48 años también en Sevilla, el 3 de julio una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y el 23 de junio un vecino de Almería de 68 años.

Según el sistema de monitorización de mortalidad diaria (MoMo), las muertes atribuibles a efectos del calor (no necesariamente por golpe de calor) desde el inicio de la temporada en Andalucía son 203, mientras que en España ascienden a 1.811, en su gran mayoría personas con patologías previas graves o crónicas, a las que se suman otros factores como la edad avanzada.

El sistema 'MoMo' es una aplicación desarrollada en el marco del Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas, coordinado por el Ministerio de Sanidad y que realiza estimaciones de excesos de mortalidad atribuibles a variaciones de temperatura. EFE

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