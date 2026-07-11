Movimiento Sumar llama a construir una izquierda más amplia, responsable "y con altura de miras" frente a tecnooligarcas

Las futuras cocoordinadoras del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, han defendido este sábado la construcción de una izquierda "mucho más amplia", que actúe con "responsabilidad y altura de miras", responda a las amenazas contra el bienestar de la clase trabajadora y haga frente a la tecnología sin control y a los "tecnooligarcas".

A la entrada de esta asamblea extraordinaria que se celebra este sábado en el norte de Madrid, y que pretende definir nuevas estrategias y liderazgos internos del partido, Barbero ha explicado que Movimiento Sumar lleva "muchísimo tiempo" trabajando con el resto de organizaciones políticas del espacio y con las que integran el grupo parlamentario, tanto en las cuestiones concretas del día a día como en la construcción de una izquierda más amplia para afrontar el futuro.

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"Nosotras no partimos de vetos, partimos de una necesidad y de una responsabilidad", ha recalcado la también portavoz de Sumar en el Congreso, quien ha subrayado que la mayoría social del país necesita a las fuerzas de izquierda "más unidas y más fuertes que nunca" para continuar avanzando en derechos.

En este sentido, ha afirmado que España únicamente avanzará "de la mano de la izquierda", que no estará representada por una única tradición política ni por una sola organización, sino por todas ellas conjuntamente.

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Barbero ha reivindicado la capacidad de Movimiento Sumar para ejercer de "pegamento", negociar y actuar "con cintura", sin perder de vista sus objetivos y con la responsabilidad de "devolverle a la gente trabajadora todo lo que aporta a este país".

RESPONDER A LAS AMENAZAS DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Por su parte, Rosa Martínez ha afirmado que uno de los mandatos de la asamblea será construir un proyecto político sólido que responda a las amenazas que afectan al bienestar de la clase trabajadora, entre las que ha citado la crisis ecológica, la desigualdad, "la tecnología sin control y los tecnooligarcas".

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A su juicio, es importante participar en el Gobierno, pero también avanzar en derechos y disponer de un proyecto político que determine cómo hacerlo y en qué dirección.

La colíder de Movimiento Sumar, si así lo eligen hoy los militantes en la asamblea, ha subrayado que las alianzas forman parte del ADN de la formación y ha recordado que ellos fueron quienes impulsaron la coalición que permitió revalidar el Gobierno en julio de 2023, "cuando nadie apostaba por ello".

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Martínez ha asegurado que continuarán trabajando en esa dirección "con todo el compromiso, la innovación y la flexibilidad", al considerar que esa es la petición de la gente trabajadora, progresista y que no quiere un Gobierno de PP y Vox.

REVALIDAR EL GOBIERNO DE COALICIÓN

Rosa Martínez ha explicado también a los periodistas que la cita de este sábado entre los militantes de la formación tiene como finalidad reorganizar y preparar a Movimiento para un nuevo ciclo político, con el objetivo "muy claro" de revalidar el Gobierno de coalición progresista de cara a unas elecciones generales que se prevén para 2027.

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También ha destacado la aprobación en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso del informe sobre las leyes de discapacidad y dependencia, que, junto con una financiación "histórica y extraordinaria" de más de 6.200 millones de euros, supondrá, según ha afirmado, la "refundación" del sistema de cuidados y apoyos.

La dirigente de Sumar ha reprochado al PP que haya dicho no a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, a la reducción de las listas de espera y al bienestar de miles de familias. Además, ha criticado que se haya opuesto a incluir legalmente una financiación del 50% para la dependencia después de reclamarla durante la legislatura.

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En ese punto, Barbero ha advertido a PP y Vox que "encontrarán enfrente" a Movimiento Sumar, "que buscará fortalecerse para dejar a la derecha y a la extrema derecha fuera de todos los gobiernos estatales, autonómicos y municipales que sea posible".

YOLANDA DÍAZ, "REFERENTE" DE SUMAR

Preguntada por la nueva etapa de la organización, la portavoz parlamentaria ha afirmado que la creadora del movimiento y actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Día --que ya no tiene papel orgánico en el partido y que acudirá a esta asamblea como una asistente más-- "sigue siendo el referente de Movimiento Sumar y de la izquierda" española.

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Entre los retos de la formación, ha citado lograr una mayor implantación territorial e incorporar las aportaciones de distintas generaciones y territorios para afrontar los problemas de la mayoría social.

Barbero ha defendido también la unidad interna de la formación, que ha ejemplificado en los cerca de 300 delegados presentes, las más de 25 asambleas territoriales celebradas y los prácticamente 500 avales recibidos por la candidatura única, una cifra que ha calificado de "récord histórico" para la organización.

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Sobre la ausencia de parte de parte de la delegación valenciana de Movimiento Sumar, han asegurado que en la asamblea hay representantes valencianos y de todos los territorios, y ha enmarcado lo ocurrido en la "normalidad, las decisiones democráticas y la autonomía territorial" del partido.

Responden así a un sector del Movimiento Sumar en dicha región --que dice representar a más del 60%-- que ha denunciado en un comunicado la "tutela y desgaste" al que le someten desde la dirección estatal, ha criticado que no se investigue el supuesto acoso contra Carmen Padilla por lo que ha anunciado que no acude a esta asamblea "por falta de garantías".