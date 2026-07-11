Montero destaca que la solidaridad andaluza "no falla en momentos tan difíciles y tristes"

Córdoba, 11 jul (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este sábado que "la solidaridad andaluza no falla en momentos difíciles y tristes", como es el caso del incendio de Los Gallardos (Almería), en el que se han registrado doce fallecidos.

A través de un mensaje en su perfil de X, ha mostrado su "profundo agradecimiento" a los profesionales que trabajan para controlar el incendio forestal, al que se ha referido como "el más duro" de este siglo en Andalucía.

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También ha hecho mención a todas las personas que están ayudando tanto a los vecinos afectados por el incendio como a las familias de las víctimas y de las personas no localizadas.

Para la también vicesecretaria general del PSOE, el cambio climático es una realidad "incuestionable" que hay que afrontar desde la ciencia y la acción, y para ello cree que hay que priorizar presupuesto y recursos que eviten el daño a la ciudadanía y al entorno natural. EFE

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