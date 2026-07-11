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Los números de Francia en el Mundial 2026: 16 goles, 110 remates, 90% de precisión…

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Redacción deportes, 11 jul (EFE).- Los números de la selección francesa en el Mundial 2026, en el que será el rival de España el próximo martes en las semifinales del torneo:

2 goles recibidos, uno de Senegal y otro de Noruega.

4 partidos imbatido en la portería de Mike Maignan.

5,95 kilómetros por hora de velocidad global media de su equipo,

6 victorias en 6 partidos en este Mundial: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 1-4 a Noruega en la fase de grupos; 3-0 a Suecia, en dieciseisavos; 1-0 a Paraguay, en octavos; y 2-0 a Marruecos, en cuartos.

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7 fueras de juego sólo en 6 partidos.

8 goles de Kylian Mbappé, el máximo goleador de Francia en este Mundial.

11 paradas de Maignan.

13,31 goles esperados, con lo que ha marcado 2,69 más (suma 16) de lo que establece la expectativa durante este torneo.

15 por ciento de efectividad goleadora en los remates a portería, según las estadísticas de la FIFA, con Ousmane Dembélé como líder individual, con un 31 por ciento de acierto en sus cinco goles.

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16 goles de Francia a lo largo de seis partidos, con cuatro de sus seis triunfos con tres o más goles a favor.

41 córner ha lanzado en el Mundial 2026.

53 por ciento de posesión de media entre sus seis partidos.

54 faltas cometidas, con Michael Olise como el más infractor en ese sentido de Francia.

59 faltas recibidas, con Rabiot al frente, con 9.

87,86 segundos tarda en recuperar la posesión del balón de media. Es de los que más tarda en lograrlo en este Mundial.

90 por ciento de precisión en el pase.

99 centros al área, 29 de ellos de Dembélé, con un 16 por ciento completados.

110 remates, 30 de ellos de Mbappé. De ellos 47 fueron entre los tres palos y 45 fuera. 61 fueron dentro del área y 49 fuera. Y diez fueron de cabeza. En todos esos registros, Mbappé es el líder de Francia, menos en los testarazos. El delantero no ha rematado ninguna vez de cabeza en este Mundial.

132 rupturas de líneas intentadas, con un 67 por ciento de acierto. Los que más lo han propuesto han sido Olise, con 25, y Mbappé, con 24.

249 pérdidas de balón provocadas en el rival a través de su presión.

1.339 presiones defensivas. La cuarta cifra más alta del Mundial.

2.020 desmarques de Francia; 594 a la espalda de la defensa, 775 por delante de la zaga rival y 651 entre líneas. Quien lo más intenta es Mbappé, con 319.

2.377 esprint lanzados en este Mundial.

3.369 pases completados, con Dayot Upamecano, con 373, como el futbolista que más conexiones ha hecho a sus compañeros.

6.735 aceleraciones a gran velocidad.

658,094 kilómetros recorridos por todo el equipo en seis partidos. EFE

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