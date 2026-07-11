Libertad con cargos para un detenido en Ceuta por publicar apoyos a Dáesh en las redes

Ceuta, 11 jul (EFE).- El detenido en Ceuta, junto a otras tres personas en Madrid, Barcelona y Toledo, como presunto yihadista por hacer de forma reiterada publicaciones de apoyo a la organización terrorista Dáesh en redes sociales ha quedado en libertad con cargos.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el arrestado en la ciudad ceutí ha prestado declaración por videoconferencia ante la Audiencia Nacional y se ha decretado su libertad con cargos, aunque con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.

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El joven había sido detenido en las inmediaciones de la comisaría de la Policía Nacional de Ceuta, en pleno centro de la ciudad, como consecuencia de la vigilancia a la que había sido sometido.

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, los cuatro arrestados mantenían una relación a través de las redes y compartían contenido de apoyo a la yihad violenta global.

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En Toledo fue detenida una mujer que había manifestado su firme intención de desplazarse a la zona de conflicto controlada por la organización terrorista en Oriente Medio y que llegó a adquirir recientemente un billete de avión a Turquía, motivo por el que los investigadores precipitaron su arresto tras el que ingresó en prisión por orden judicial.

A los detenidos, jóvenes altamente radicalizados en los postulados violentos de Dáesh y que habían asumido plenamente el dogma de la organización terrorista, se les atribuye su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento, autocapacitación y enaltecimiento.

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La investigación, desarrollada por la Comisaría General de Información, ha constatado que los detenidos tenían indicadores de radicalización de elevada intensidad, utilizaban sus perfiles en redes sociales para acceder a plataformas de contenidos propagandísticos y de capacitación de Dáesh y presentaban una plena capacidad adoctrinadora y de enaltecimiento. EFE