La Junta declara Torredonjimeno (Jaén) área en alerta por el virus del Nilo occidental

Jaén, 11 jul (EFE).- La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) el municipio jiennense de Torredonjimeno, tras detectarse mosquitos portadores del virus en una trampa instalada por la propia Consejería en la localidad.

Se trata de la tercera detección de circulación del VNO este año en la comunidad autónoma, tras declararse área en alerta el municipio almeriense de Pulpí y en el municipio sevillano de Benacazón, si bien esta última estuvo separada a más de 1.500 metros de zonas residenciales por lo que no fue necesario la declaración de área en alerta.

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De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO), la declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona.

Esto va a suponer activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

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Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 7 de agosto.

Debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

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La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Jaén ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Torredonjimeno y a la Diputación de Jaén.

Hasta el momento, no se ha diagnosticado ningún caso de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, pese a haber realizado estudios de laboratorio a 207 usuarios y despistaje de arbovirosis en 82 pacientes con meningitis víricas.

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Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 185 aves analizadas.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 2.528 determinaciones en 196 trampas y, de momento, han resultado positivas las de Pulpí, Benacazón y ahora la de Torredonjimeno.

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Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija. Los municipios de Gerena, La Carlota y Bailén presentaron densidades intermedias. EFE

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