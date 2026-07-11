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Ignacio Dancausa, el nuevo presidente "ayuser" de NNGG: "Comienza una edad dorada. El wokismo está oficialmente muerto"

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El nuevo presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa, ha asegurado ser un "ayuser" convencido por su manera de afrontar la vida y la política, al tiempo que se ha mostrado convencido de que tras su elección comienza una "nueva edad dorada" para que los jóvenes "no vuelvan a ser olvidados por la política". "El wokismo está oficialmente muerto", ha expresado.

Dancausa se ha proclamado como nuevo líder de la orgnización juvenil tras haber obtenido el 96,5 por ciento de los votos durante la celebración del XVI Congreso Nacional que se celebra en Valladolid, en el que ha participado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de los 'populares' en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

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Durante su discurso, el nuevo líder de NNGG ha asegurado que uno de sus principales prioridades políticas es "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y llevar al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, a La Moncloa. "Esta etapa negra de ocho años va a terminar y los mejores tiempos de los jóvenes va a llegar, y para ello necesitamos que la juventud española vuelva a creer en una clase media sólida y fuerta", ha subrayado durante su intervención.

En este sentido, ha situado las elecciones generales previstas para 2027 como la "batalla final" para propiciar un cambio político en España con la llegada de Feijóo a La Moncloa, dado que España está "llamado a ser un país de libertad", razón por lo que ha trasladado a la izquierda "que va a fracasar porque los jóvenes van a decir basta, no se puede soportar más socialismo".

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Dancausa también ha defendido que el principal objetivo de la organización será ofrecer oportunidades a los jóvenes para que puedan desarrollar su proyecto de vida en España, un punto en el que ha lamentado la marcha al extranjero de miles de jóvenes y ha atribuido esta situación a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de querer una juventud "dependiente, pobre y triste".

Entre las prioridades de la nueva dirección, el nuevo líder de la organización juvenil ha situado el acceso a la vivienda y ha reclamado un aumento de la oferta de inmuebles. "No nos importa que las casas sean públicas o privadas; lo que nos importa es que se hagan y que se hagan ya", ha afirmado, al tiempo que ha pedido impulsar la construcción de "cientos de miles de viviendas" para facilitar la emancipación de los jóvenes.

En materia económica, Dancausa ha abogado por "industrializar España", favorecer la implantación de empresas y reformar el mercado laboral para generar empleo de calidad.

También ha defendido una actualización del sistema educativo, con una revisión de la aplicación del Plan Bolonia, para que la formación responda mejor a las necesidades del mercado de trabajo y facilite la incorporación de los jóvenes al empleo.

En la misma línea ha reivindicado la Formación Profesional como una vía para mejorar la empleabilidad y ha advertido de que más de 135.000 jóvenes cualificados abandonaron España el pasado año en busca de oportunidades laborales. A su juicio, el objetivo de un futuro Gobierno del PP debe ser recuperar ese talento y favorecer su regreso.

En materia migratoria, el nuevo presidente de Nuevas Generaciones ha defendido una inmigración "legal, ordenada e integradora", basada, según ha explicado, en el respeto a las leyes, la convivencia y la cultura española. En caso contrario, ha apostado por la devolución de quienes no cumplan esos requisitos, en línea con las medidas aprobadas recientemente por el Partido Popular Europeo.

Durante su discurso, Dancausa ha reivindicado la unidad de España frente al modelo territorial que impulsa el Gobierno central y ha asegurado que las Nuevas Generaciones del PP representan a una generación "más liberal y más conservadora de la democracia".

En ese contexto, ha proclamado que "el wokismo está oficialmente muerto" y ha llamado a los dirigentes de la organización a convertirse en "activistas de las ideas de la libertad".

Además, ha anunciado la recuperación de la Escuela Miguel Ángel Blanco, que volverá a celebrarse dentro de un año como homenaje al que fuera presidente de honor de Nuevas Generaciones, y ha animado a los jóvenes a mantener vivo su legado. "Si hoy podemos decir lo que pensamos es gracias a referentes valientes como él", ha afirmado.

Para traer el mejor talento a esta organización y a la persona que la va a dirigir, ha encargado a su equipo la misión de que cuando se vayan al terminar el mandato, en Nuevas Generaciones vuelva a haber más de 30.000 militantes.

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EuropaPress

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