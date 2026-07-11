Feijóo recuerda a las víctimas del "terrible" incendio de Almería: "La desgracia vuelve a cebarse en Andalucía"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este sábado "un recuerdo emocionado" a las doce víctimas del "terrible incendio" registrado en Los Gallardos (Almería) y a sus familias "y para todas las personas que están sufriendo las consecuencias de un horror".

"La desgracia vuelve a cebarse en Andalucía, después de las inundaciones y después del accidente de Adamuz", ha lamentado el presidente nacional del PP al inicio de su intervención en el XVI Congreso Nacional de NNGG que se desarrolla en Valladolid que, según ha admitido, pretendía ser "un día de celebración" pero ha coincidido con unos momentos difíciles en Andalucía, a la que ha enviado todo el afecto y toda la solidaridad del PP.

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Feijóo ha recordado que en lo que va de año Andalucía había vivido ya "dos de las peores tragedias de los últimos años" del país que han puesto a prueba la fortaleza de los ciudadanos y de las instituciones tras lo que ha agradecido el compromiso "de quienes desde el servicio público se juegan la vida todos los días para salvar la vida de los demás".

El dirigente del PP ha citado en concreto a los bomberos, a los profesionales de emergencias, a los militares, a los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al personal sanitario, de Protección Civil y a los voluntarios. "A todos los que velan por nuestra seguridad les debemos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud", ha reiterado.

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El presidente nacional del PP ha aprovechado la ocasión para advertir al inicio del verano de que todo indica que las próximas semanas serán "muy exigentes" y que, al igual que el de 2025, será un periodo "muy complicado" por lo que ha recordado la obligación de extremar la precaución y no bajar la guardia, "ni en verano ni en otoño", ha apostillado.

Feijóo ha dirigido ese mensaje de precaución, tanto a los ciudadanos, a los que ha pedido que sean responsables y estén atentos a las indicaciones de las autoridades, como al conjunto de las administraciones públicas a las que ha exigido que tengan todos los medios disponibles, que actúen con la máxima coordinación y que prevean las capacidades extraordinarias que sean precisas.

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"Esa es la política que esperan los ciudadanos, la política que une, la política que sirve y la política que está a la altura cuando más se necesita", ha explicado para asegurar: "Todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y nuestro medio ambiente".

"Hoy no es el día para hablar de corrupción y de escándalos porque lloramos las víctimas", ha explicado Feijóo en su intervención en el XVI Congreso Nacional de NNGG que ha centrado en hablar de los jóvenes y de su proyecto de país para los jóvenes.

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