Espana agencias

Feijóo recuerda a las víctimas del "terrible" incendio de Almería: "La desgracia vuelve a cebarse en Andalucía"

Guardar
Google icon
Imagen F2TZ2TLNBNGGTEBYCURPZDJV3M

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este sábado "un recuerdo emocionado" a las doce víctimas del "terrible incendio" registrado en Los Gallardos (Almería) y a sus familias "y para todas las personas que están sufriendo las consecuencias de un horror".

"La desgracia vuelve a cebarse en Andalucía, después de las inundaciones y después del accidente de Adamuz", ha lamentado el presidente nacional del PP al inicio de su intervención en el XVI Congreso Nacional de NNGG que se desarrolla en Valladolid que, según ha admitido, pretendía ser "un día de celebración" pero ha coincidido con unos momentos difíciles en Andalucía, a la que ha enviado todo el afecto y toda la solidaridad del PP.

PUBLICIDAD

Feijóo ha recordado que en lo que va de año Andalucía había vivido ya "dos de las peores tragedias de los últimos años" del país que han puesto a prueba la fortaleza de los ciudadanos y de las instituciones tras lo que ha agradecido el compromiso "de quienes desde el servicio público se juegan la vida todos los días para salvar la vida de los demás".

El dirigente del PP ha citado en concreto a los bomberos, a los profesionales de emergencias, a los militares, a los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al personal sanitario, de Protección Civil y a los voluntarios. "A todos los que velan por nuestra seguridad les debemos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud", ha reiterado.

PUBLICIDAD

El presidente nacional del PP ha aprovechado la ocasión para advertir al inicio del verano de que todo indica que las próximas semanas serán "muy exigentes" y que, al igual que el de 2025, será un periodo "muy complicado" por lo que ha recordado la obligación de extremar la precaución y no bajar la guardia, "ni en verano ni en otoño", ha apostillado.

Feijóo ha dirigido ese mensaje de precaución, tanto a los ciudadanos, a los que ha pedido que sean responsables y estén atentos a las indicaciones de las autoridades, como al conjunto de las administraciones públicas a las que ha exigido que tengan todos los medios disponibles, que actúen con la máxima coordinación y que prevean las capacidades extraordinarias que sean precisas.

"Esa es la política que esperan los ciudadanos, la política que une, la política que sirve y la política que está a la altura cuando más se necesita", ha explicado para asegurar: "Todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y nuestro medio ambiente".

"Hoy no es el día para hablar de corrupción y de escándalos porque lloramos las víctimas", ha explicado Feijóo en su intervención en el XVI Congreso Nacional de NNGG que ha centrado en hablar de los jóvenes y de su proyecto de país para los jóvenes.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Estoy aquí para dar debates valientes”, ha defendido el presidente del PP, quien cree ir “por el buen camino” a tenor de las reacciones a sus propuestas

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

La combinación de calor acumulado, viento y baja humedad mantiene en alerta a gran parte de la Península

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

Un detenido por una presunta agresión sexual en Pamplona durante las fiestas de San Fermín

También se han denunciado tres agresiones por tocamientos en la última jornada

Un detenido por una presunta agresión sexual en Pamplona durante las fiestas de San Fermín

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

ECONOMÍA

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

DEPORTES

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031

Brad Pitt, invitado de honor en la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026: “Es más español que Pedro Sánchez”