Feijóo pide todos los medios disponibles ante un verano que será "muy complicado"

Valladolid, 11 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este sábado de que las próximas semanas serán "muy exigentes" porque se espera un verano "muy complicado" y ha pedido al conjunto de las administraciones públicas que ofrezcan todos los medios disponibles y actúen "con al máxima coordinación".

Feijóo ha arrancado su discurso de cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP con un mensaje de solidaridad con las víctimas del incendio en Almería, que ha dejado al menos 12 muertos, y ha enviado su pésame al pueblo andaluz por haber sufrido en los últimos meses tragedias como esta o el accidente de tren de Adamuz.

PUBLICIDAD

"Hay que actuar con la máxima coordinación y prever las capacidades extraordinarias que sean precisas", ha afirmado.

Feijóo ha mandado un mensaje al conjunto de los ciudadanos, el de tomar precauciones y estar atentos a las indicaciones de las autoridades, y también al conjunto de las administraciones públicas a tener todos los medios disponibles y actuar con la máxima coordinación.

PUBLICIDAD

"Eso es la política que esperan los ciudadanos, la política que une, la política que sirve y la política que está a la altura cuando más se necesita", ha agregado. EFE

(foto) (vídeo) (audio)