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Exteriores, en contacto con R.Unido y Bélgica por los afectados del incendio de Almería

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Madrid, 11 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha intercambiado información con sus homólogos del Reino Unido y Bélgica sobre la situación de los ciudadanos de esos países afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado ya doce víctimas mortales y 6.600 hectáreas calcinadas.

Fuentes de Exteriores han informado de que Albares ha estado en contacto con sus homólogos de Reino Unido, Bélgica, Canadá y Países Bajos, quienes han trasladado su solidaridad y apoyo por el grave incendio de Almería.

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En el caso de Reino Unido y Bélgica, los titulares de Exteriores también han intercambiado información sobre la situación de los nacionales de estos países afectados por el incendio, "y seguirán en contacto para cualquier evolución", según las fuentes.

Además, han apuntado a que "numerosos" países y ministros de exteriores han expresado su solidaridad con España y sus condolencias a las víctimas y sus familiares a través de las redes sociales.

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El balance de víctimas mortales se mantiene en doce fallecidos, tras precisar las autoridades que el resto de alertas de búsqueda corresponden a una veintena de ciudadanos "ilocalizados" temporalmente por sus familiares y las denuncias formales por desaparición se mantienen en siete.

Muchas de las llamadas de familiares corresponden a ciudadanos extranjeros con los que podrían llevar tiempo sin mantener contacto, por lo que ha reclamado prudencia para no trasladar una cifra de desaparecidos que, a su juicio, "no es real", ha asegurado el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, desde el Puesto de Mando Avanzado. EFE

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